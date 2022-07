Deal Twitter en Elon Musk gaat niet door, wat zijn de gevolgen?

De deal tussen Twitter en zakenman Elon Musk gaat niet door. Musk zou Twitter kopen voor 44 miljard euro, maar trekt zich nu terug. De reden? Twitter zou gelogen hebben over het aantal valse accounts. Volgens Musk zijn dat er veel meer dan de elf miljoen die Twitter beweert. Het socialemediaplatform wil het daar niet bij laten en stapt naar de rechtbank. Techexpert Kenneth Dée vertelt in VTM Nieuws over de mogelijke gevolgen voor Musk en Twitter.

Twee maanden geleden sloot Musk een overnamedeal met Twitter. Hij legde toen 44 miljard euro op tafel, maar nu trekt hij zich terug. Musk is van mening dat Twitter informatie over het aantal valse accounts achterhield en het grote bedrag helemaal niet waard is. Daar wil Twitter het niet bij laten en trekt naar de rechtbank. Musk riskeert een verbrekingsboete te moeten betalen van meer dan 1 miljard euro, maar daar komt mogelijks ook nog een schadevergoeding bij van 16 tot 44 miljard euro.

“De echte reden om het afspringen van deze deal gaan we nooit kennen. In essentie hebben we te maken met een zakenman, de rijkste man ter wereld, die zijn imperium wil beschermen”, vertelt techexpert Kenneth Dée in VTM Nieuws. “Het gaat over veel geld en hij heeft vastgesteld dat deze deal voor hem plots niet meer zo interessant is. Hij wil geen gezichtsverlies lijden.”

Gezichtsverlies

Dée wijst erop dat Musk na enkele weken onderhandelen al op de pauzeknop heeft geduwd, omdat hij vond dat er iets niet helemaal klopte met het bedrijf. “Hij heeft toen inzicht gevraagd in alle tweets die erop een dag worden verstuurd en heeft daar ingenieurs opgezet om hen te laten achterhalen hoeveel valse accounts er eigenlijk bestaan”, vertelt Dée. “Op basis van die informatie heeft hij nu besloten dat hij Twitter niet meer wil kopen.”

Volgens Dée gaat deze zaak niet over de miljardbedragen, maar vooral over gezichtsverlies. “Vooral Twitter lijdt hier gezichtsverlies. Als één van de bekendste zakenmannen nadat hij inzicht krijgt in jouw bedrijf zegt ‘dit bedrijf vertrouw ik niet helemaal’, probeer dan als bedrijf je imago nog maar te herstellen. Zeker wanneer de deal niet doorgaat.”

Als Twitter de rechtszaak zou verliezen, dan ziet het er volgens Dée niet goed uit voor hen.

