De smartphones met de beste batterij vind je niet bij Apple en Samsung, wél bij deze Chinese fabrikanten

TweakersUit een enquête van Test Aankoop blijkt dat de batterij het meest voorkomende pijnpunt is bij smartphones, tablets en laptops. Zeker in de zomer heb je niet altijd een stopcontact in de buurt. Smartphone-expert Donovan Kerssenberg van technologiesite Tweakers gidst je daarom naar de telefoons met de beste batterijcapaciteit.

“Je zou denken dat de smartphones met de grootste accu’s te vinden zijn bij de welbekende fabrikanten Apple en Samsung, maar niets is minder waar”, verrast Donovan. “Het zijn vooral de obscure, meestal Chinese, fabrikanten die toestellen op de markt brengen met een bovengemiddeld grote batterij. Dat is in de meeste gevallen overigens het enige unique selling point waarover de toestellen beschikken.”

“Als het je puur en alleen om een grote batterij te doen is, zijn deze smartphones voor jou. Als andere zaken zoals softwareondersteuning of een goede camera ook een rol spelen, zal je wellicht moeten kijken naar de wat bekendere smartphones met een kleinere accucapaciteit. In de groep van de bekende merken is een 5.000mAh-accu het gebruikelijkst. Als we daar de obscure Chinese toestellen bij betrekken, kan de capaciteit zelfs oplopen tot ruim het dubbele: 13.200mAh.”

De top drie smartphones met de grootste batterij:

1. Oukitel WP15 – vanaf 439,99 euro

“Als we niet kijken naar beschikbaarheid en levertijd kom je al snel uit bij toestellen van Oukitel, Ulefone en Blackview. Deze smartphones zijn eigenlijk alleen beschikbaar in China, maar er zijn verkopers die de toestellen importeren en hier aanbieden. De nieuwste smartphone met de hoogste accucapaciteit is de Oukitel WP15. Dit apparaat heeft een accucapaciteit van maar liefst 15.6000mAh aan boord.” Drie keer meer dus dan wat gebruikelijk is bij de bekende merken. Bekijk hier waar je de Oukitel WP15 kan kopen.

Volledig scherm Oukitel WP15

2. Ulefone Power Armor 13 – vanaf 439,95 euro

“De Ulefone Power Armor 13 heeft een accu met een capaciteit van 13.200 mAh onder de motorkap. Ook dit is een Chinaphone dus kan het al even duren voordat je bestelling binnen is. Qua software-updates en andere componenten is het toch een beetje de vraag wat voor vlees je in de kuip hebt.” Bekijk hier waar je de Ulefone Power Armor 13 kan kopen.

Volledig scherm Ulefone Power Armor 13

3. Archos X67 – vanaf 497,31 euro

“Mocht je liever wat meer zekerheid hebben en een toestel aanschaffen dat hier officieel in de winkels ligt, dan is de Archos X67 een smartphone met een bovengemiddeld grote accu. Deze smartphone heeft een capaciteit van 8.000 mAh en pakt daarnaast uit met nog wat aardige specificaties. Zo is hij water- en stofdicht, schokbestendig en beschikt hij over een 48 megapixelcamera.” Bekijk hier de prijzen voor de Archos X67.

Volledig scherm Archos X67

Betaalbaar en officieel hier verkrijgbaar? “Het zal je vast zijn opgevallen dat de smartphones die hier officieel verkrijgbaar zijn een stuk duurder zijn dan de geïmporteerde Chinaphones. Mocht je liever een toestel met een flinke accu willen dat ook nog eens betaalbaar is, kijk dan eens naar de Gigaset GX290 Plus (vanaf 290 euro) of de Motorola G60 (vanaf 219 euro). Beide apparaten zijn gemaakt door fabrikanten die hun sporen al lang en breed hebben verdiend in smartphoneland. Met respectievelijk 6.200 en 6.000 mAh hebben de toestellen nog steeds een bovengemiddeld grote batterij, maar het ligt al wel een stukje dichter bij de gevestigde orde.” Volledig scherm Links: Motorola G60 - Rechts: Gigaset GX290 Plus © m

Lees ook op Tweakers.be:

Dit artikel is u aangeboden door onze partner Tweakers.net. Tweakers.net is een expertensite met nieuws en informatie over hardware, software, games en internet.