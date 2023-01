De nieuwe Apple MacBook: baanbrekend of niet? En over welke prijsverhoging spreken we ten opzichte van het vorige model?

TweakersToen Apple in 2021 zijn nieuwe 14"- en 16"-MacBook Pro presenteerde, ging dat gepaard met veel tamtam en een groot event. Met de 2023-modellen, die vanaf 24 januari geleverd worden, liep dat iets anders. Alleen een persbericht en een video op Apples eigen website wezen op de nieuwe modellen. Terecht of onterecht? Om daarachter te komen, lieten wij, van technologiesite Tweakers , Apple ons de (bijna) allerduurste MacBook Pro toesturen, met 16"-scherm, M2 Max-processor, 4TB opslag en 96GB werkgeheugen.

Apple kwam in de zomer van 2021 met twee compleet nieuwe laptops op de proppen. De MacBook Pro 14" en 16" verschilden in vrijwel alles van hun voorgangers. Werden toen geïntroduceerd: een nieuw toetsenbord, meer aansluitingen, een nieuw scherm en nieuwe processors, die niet meer van Intel, maar van Apple zelf kwamen. Zo groot als destijds de verandering was, zo klein is deze update. Het zijn eerder een paar wijzigingen om opnieuw actueel te zijn.



Liep de MacBook Pro dan achter? Ja en nee. Wat het (ongewijzigde) scherm betreft zit de MacBook Pro bij de top, vooral als het op helderheid en hdr-weergave aankomt. De M1 Pro- en Max-processors waren, hoewel ze nu een upgrade hebben gekregen, zeker niet langzaam.

Andere dingen begonnen echter een beetje achter te lopen. Wi-Fi 6E-netwerkkaarten kwamen we bijvoorbeeld vorig jaar al op vrijwel alle high-end laptops tegen. HDMI 2.1 zie je ook steeds vaker, opnieuw vooral op high-end laptops, een categorie waarin de MacBook Pro zonder twijfel thuishoort. Het werd dus tijd voor een update om niet achterop te raken.

Volledig scherm Apple MacBook Pro 2023. © Tweakers.be

De belangrijkste verandering zit hem natuurlijk in de M2 Pro- en Max-processors. De chips zijn op cpu- en gpu-vlak sneller, dankzij de extra cores, extra cache en hogere kloksnelheden. Vergeleken met de M1 Max is de M2 Max een procent of 20 sneller op cpu-gebied en 25 procent op gpu-vlak. De accuduur is zelfs iets toegenomen en de koeling maakt weliswaar iets meer geluid, maar is voor een laptop nog steeds erg stil. Voor degenen die het kunnen gebruiken, is het mooi dat je de MacBook Pro nu met 96GB werkgeheugen kunt bestellen. De meerprijzen zijn, zoals we helaas gewend zijn, torenhoog en je kunt zelf geen hardware vervangen.

Apple heeft dus een mooie update doorgevoerd. Helaas is het geen ‘gratis’ update geworden en is de adviesprijs van de laptops verhoogd. De instapmodellen van de 14"- en 16"-Pro gaan met 200 euro omhoog en de duurdere configuraties kosten nu 300 euro meer. Dat zal de liefhebbers en de professionals waarschijnlijk niet van de aanschaf van het nieuwe model weerhouden. De prijsbewustere MacBook-koper kan misschien beter kijken of de vorige versie nu voor een mooi prijsje te krijgen is, want hoewel het een mooie upgrade is, is de M2 geen revolutie.



