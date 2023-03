De knapste foto's nemen met je smartphone? Expert geeft 6 onmisbare tips: "deze simpele handeling maakt je beelden minder flets”

1. Zorg voor een propere lens

“Smartphones hebben kleine cameralensjes en je raakt ze zeker wel eens per ongeluk aan. Vooral de frontcamera, waar je oor tegenaan komt tijdens het bellen. Zo komt er vet op de lens en dat maakt je foto’s lelijk flets. Veeg de lens dus altijd even schoon voor je gaat fotograferen.”

2. Kies voor de eigen camera-app van je toestel

“Gebruik de camera-app op je smartphone en dus niet Snapchat of Instagram bijvoorbeeld, tenzij het je specifiek te doen is om een bepaalde filter die deze apps aanbieden. Bij iPhones speelt dat minder, maar veel Android-toestellen gebruiken de beste beeldverwerking alleen in de eigen camera-app, waardoor het beeld in andere apps bijvoorbeeld meer ruis kan bevatten.”



3. Schakel de nachtmodus in

“Overweeg bij weinig licht om de nachtmodus te gebruiken. Die kan de beeldkwaliteit van nachtfoto’s sterk verbeteren, doordat het toestel een aantal beelden over elkaar legt, wat een helderdere foto met minder ruis oplevert. Dit heeft wel als nadeel dat je je toestel een of meerdere seconden stil moet houden. Voor een bewegend onderwerp is de nachtmodus dus minder geschikt.”

4. Denk aan de compositie

“Aan de compositie moet je natuurlijk ook denken bij het fotograferen met een gewone camera, maar dit is eveneens bij smartphonefotografie heel belangrijk. Zorg er bijvoorbeeld voor dat de horizon recht staat, niet net scheef. Je onderwerp kun je het best positioneren op een derde van de linkerkant of rechterkant van de foto. Activeer om je daarbij te helpen de hulplijnen in de camera-app, die het beeld in negen vakjes verdelen. En plaats het onderwerp dan bij een kruispunt.”

5. Gebruik de ultrahoek- of telecamera

“Voor bijvoorbeeld interieurfoto’s of landschapsfoto’s kun je overwegen om de ultragroothoekcamera te gebruiken, als je smartphone die heeft. Daarmee krijg je van gelijke afstand veel meer tegelijk in beeld. Om verre objecten dichterbij te halen, is de telecamera dan weer ideaal.”

“Je kunt de telecamera ook gebruiken voor het nemen van portretfoto’s. Gezichten zullen er namelijk een stuk beter uitzien als je niet te dichtbij staat met de camera. Ben je van plan om de ultragroothoekcamera of telecamera in te zetten, bedenk dan wel dat de hoofdcamera over het algemeen technisch geavanceerder is dan de extra camera’s op een telefoon. Zeker bij moeilijke lichtomstandigheden - erg donker, veel tegenlicht - kan je je misschien toch beter op de hoofdcamera beroepen.”

6. Bewerk de foto’s achteraf

“De ingebouwde fotogalerij op je smartphone heeft over het algemeen al wel wat opties om de foto na te bewerken en bijvoorbeeld meer contrast of kleur te geven. Apps van derden, soms betalend, bieden nog meer mogelijkheden.”

“Als gevorderde gebruiker kun je overwegen om foto’s te nemen in het RAW-bestandsformaat, een optie die met name duurdere smartphones bieden. Normaal gezien gooit een toestel bij het maken van een foto veel informatie weg, maar RAW-bestanden bevatten deze info nog wel. Dat geeft bij de nabewerking veel meer mogelijkheden. Denk er wel aan dat niet alle apps RAW-files kunnen openen. Bovendien nemen ze veel meer ruimte in op het opslaggeheugen van je telefoon.”

Dit zijn dé aanraders van Tweakers-expert Friso Weijers:

• Samsung Galaxy S23 Ultra

“De Samsung Galaxy S23 Ultra heeft een zeer veelzijdige camera-setup, met ultragroothoeklens, macrofunctie, liefst tienmaal zoom en een goede frontcamera voor mooie selfies. De camera-app biedt zeer veel opties en extra functies, maar het beeld van de hoofdcamera heeft soms wat veel ruis.”



• Xiaomi 13 Pro

“De Xiaomi 13 Pro beschikt over een zeer goede hoofdcamera, met een sensor die veel groter is dan de meeste andere smartphones voor nagenoeg ruisvrije opnamen. Ook de macrofoto’s zijn erg fraai. Hij kan echter niet zo ver inzoomen als de S23 Ultra en zijn selfies zijn ook wat minder.”



• Apple iPhone 14 Pro

“De Apple iPhone 14 Pro is handzamer dan andere topmodellen en biedt een uitstekende videokwaliteit, maar de fotokwaliteit is niet het allerbest. De ProRAW-functie is handig voor gevorderden. Ook fijn is dat de camerakwaliteit niet achteruitholt bij gebruik van socialmedia-apps.”



• Samsung Galaxy S21 FE

“De Samsung Galaxy S21 FE biedt de beste smartphonecamera van de vorige generatie, voor een lagere prijs dan de drie toestellen hierboven. Net als de duurdere smartphones heeft hij een ultragroothoek- en telecamera. Alleen een macrofunctie ontbreekt.”



