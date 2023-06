De goedkoopste bundel voor thuisinternet, mobiele telefonie en televisie vind je bij deze telecomoperator

MijntelcoPrijzen tussen verschillende telecomabonnementen lopen flink uiteen. Zo verschilt ook de prijs van de goedkoopste bundel voor thuisinternet, mobiele telefonie en televisie sterk van operator tot operator. Met de vergelijker van Mijntelco.be maakten we een rankschikking volgens de prijs die je het eerste jaar gemiddeld per maand betaalt én gingen we na wat je dan krijgt voor je geld.

Scarlet: 50 euro per maand

Klantentevredenheid

Klanten zijn - volgens goede bron Testaankoop - zeer tevreden over de mobiele telefonie van Scarlet. Kleine operatoren scoren doorgaans beter in vergelijking met andere, grote operatoren in deze lijst.

Qua televisie valt de operator wat lager uit. In die lijst behaalt Scarlet wel nog twee tot drie punten meer dan Proximus en de Telenet-app Flow TV.

Op het vlak van algemene tevredenheid zijn Scarlet-bundels de op één na beste van België, een gedeelde plaats met Orange, na Telenet.

Wat zit er in dit pack?

Bij Scarlet kies je tussen twee packs als je een gsm-, internet- en tv-abonnement in één bundel wil. Met die bundels is Scarlet de goedkoopste provider op de markt.

Met Trio Mobile 6 GB krijg je voor 50 euro per maand een downloadsnelheid van 70 Mbps, 6 GB mobiele data, 600 minuten of sms’en, en beperkte televisie via een decoder.

Met Trio Mobile 11 GB betaal je 8 euro meer en heb je 5 GB extra. Je krijgt 33 zenders, waarvan 20 in hd, en kan bijbetalen voor opties als pauzeren of 36 uur terugkeren of vooruitspoelen. Sportzenders, kinderzenders, entertainment en erotische zenders kan je allemaal in categorieën bijbestellen.

Belangrijk: op dit moment betaal je 0 i.p.v. 149 euro opstartkosten bij het afsluiten van een Trio Mobile abonnement.

Orange: 57,50 euro per maand

Klantentevredenheid

Orange scoort net zo goed als BASE op het vlak van tevredenheid over mobiele telefonie, met enkele puntjes voorsprong op Telenet en Proximus.

Met 68 procent tevredenheid scoort Orange bovendien beter op het vlak van televisie dan Scarlet (64 procent), Proximus (62 procent) en Telenet Flow TV (61 procent), hoewel Telenet-tv via een decoder vijf procentpunten beter scoort.

Wat zit er in dit pack?

Je hebt maar liefst 16 variaties van het Love Trio-abonnement. Voor de vier goedkoopste betaal je op dit moment 10 euro minder gedurende de eerste vier maanden.

Voor Love Trio met GO Light (50 euro tijdens de eerste drie maand, daarna 60 euro), krijg je downloadsnelheden tot 150 Mbps, 150 belminuten of sms’en, 4 GB mobiele data en 20 zenders via de TV-Plus app.

De duurste bundel, waarvoor je maandelijks 107 euro betaalt, heeft downloadsnelheden tot 400 Mbps, onbeperkt bellen en mobiel surfen, én alle zenders via een decoder.

Ook hier betaal je op dit moment 0 euro opstartkosten bij het afsluiten van een abonnement. Normaal gezien bedraagt die activatie 59 euro.

Proximus: 68,33 euro per maand

Klantentevredenheid

Proximus behaalt een iets lagere tevredenheidsscore voor thuisinternet dan de andere operatoren in deze lijst, maar met 66 procent is die score nog steeds goed.

Wat zit er in dit pack?

Bij Proximus heb je de keuze uit zes verschillende bundels voor vast internet, mobiele telefonie en televisie. Dankzij een tijdelijke korting krijg je van elke bundel de eerste twee maanden gratis en vallen installatiekosten weg.

Met Flex S (twee maanden gratis, daarna 81,99 euro per maand) krijg je downloadsnelheden tot 100 Mbps, onbeperkte belminuten en sms’en en 10 GB, en bekijk je 80 tv-zenders via een decoder. Ook inbegrepen: een abonnement op HLN Digitaal, een decoder en tot 36 uur terugspoelen.

De duurste bundel kost je 27 euro (na twee maanden betaal je 93,99 euro) en daarmee heb je dezelfde downloadsnelheid en onbeperkt bellen, sms’en en mobiel surfen, maar bekijk je slechts 32 tv-zenders via een app.

Voor alle volledigheid: bij Proximus betaal je op dit moment eveneens 0 i.p.v. 59 euro opstartkosten bij het afsluiten van een abonnement.



Gemakkelijk vergelijken en zo besparen? Via de onderstaande kader van Mijntelco.be zie je meteen wat je krijgt voor welke prijs bij de verschillende operatoren.

