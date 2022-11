De gemiddelde internetsnelheid in België is 92 Mbps: hoe goed is dit? En scoren we beter dan onze buurlanden?

MijntelcoAls alles naar wens verloopt, kunnen we in België vrij snel surfen. Dat is toch de algemene indruk. Maar is dat ook daadwerkelijk zo? Liggen de internetsnelheden in ons land effectief hoog? Hoe scoren we tegenover onze buurlanden? En waar kan je terecht voor het internetabonnement met de hoogste downloadsnelheid? Mijntelco.be trok op onderzoek uit.

De Britse site Cable.co.uk voerde dit jaar een onderzoek naar surfsnelheden wereldwijd. Daaruit blijkt dat West-Europa – waar België toebehoort – van de dertien regio’s de hoogste gemiddelde internetsnelheid heeft: namelijk 99 Mbps. De drie uitschieters in West-Europa zijn het eiland Jersey (257 Mbps), IJsland (217 Mbps) en Liechtenstein (166 Mbps).

Onze buurlanden

België palmt met gemiddeld 92 Mbps de dertiende West-Europese plaats in en staat wereldwijd op 24. Opvallend is dat onze downloadsnelheid trager is dan die van onze buurlanden Luxemburg (132 Mbps), Frankrijk (120 Mbps) en Nederland (114 Mbps). Maar we doen het wel beter dan Duitsland (73 Mbps) en het Verenigd Koninkrijk (72 Mbps).



Leestip: Welke operator biedt de beste netwerkdekking? En hoe verschilt dit per regio?

Providers en regio’s

De downloadsnelheid in België verschilt aanzienlijk naargelang de provider en de regio, en of je via vast dan wel mobiel internet surft. Dat blijkt uit de jaarlijkse studie van het Belgisch instituut voor postdiensten en telecommunicatie (Bipt) en een onderzoek van Ookla, een online tool om internetsnelheden te testen. Beide nationale onderzoeken vonden vorig jaar plaats. Het zijn de meest recent gemeten snelheden in een onafhankelijk onderzoek. Opgelet: de studies bekeken alle Belgische aanbieders, ook de partijen die geen nationale dekking aanbieden.

Met een gemiddelde downloadsnelheid van 56,83 Mbps bood Base toen het snelste mobiele internet aan. De provider klopte hiermee nipt Telenet (56,73 Mbps). Dat de cijfers zo dicht bij elkaar liggen, hoeft niet te verbazen. Base maakt immers gebruik van het mobiele netwerk van Telenet. Orange sloot de reeks af met 39 Mbps.

Voor vast internet deed niemand beter dan Telenet, met een gemiddelde downloadsnelheid van 125 Mbps. Tweede was VOO met 95 Mbps. Scarlet bleek het traagst met gemiddeld 35 Mbps.

Uit dezelfde onderzoeken bleek dat Vlaanderen via mobiel internet gemiddeld 55 Mbps als downloadsnelheid haalde, Brussel 50 en Wallonië 38 Mbps. Ook via vast internet scoorde Vlaanderen gemiddeld het sterkst: 87 Mbps. Voor Brussel en Wallonië was dat 60 en 56 Mbps.

Is jouw internet abnormaal traag? Zo test je eenvoudig je internetsnelheid.

Snelste internetabonnement?

De telecomsector evolueert razendsnel. De situatie in 2022 is dus veranderd in vergelijking met de onderzoeken van vorig jaar. Fiber of glasvezel wordt stapsgewijs uitgerold in België. Dat laat ons toe om nog sneller en stabieler te surfen. Afhankelijk van de beschikbaarheid op jouw adres kan je in België momenteel via fiber surfen met een maximale snelheid van 1 Gbps. Proximus biedt vanaf volgend jaar in vijf grote steden via fiber downloadsnelheiden van 10 Gbps aan. Dat is nog tien keer sneller dan momenteel.

Naargelang de beschikbaarheid van fiber op jouw adres, bieden Proximus en Mobile Vikings 1 Gbps al aan. Met een abonnement van 53 euro per maand, zonder instapkosten, is Mobile Vikings via ‘Internet thuis Fiber’ de goedkoopste. Daarna volgt Proximus met zijn ‘Mobile Flex Maxi 5G 50 GB’: 77,99 euro per maand gedurende de eerste drie maanden, daarna 81,99 euro. Dit abonnement omvat geen instapkosten.

Je hoeft echter niet over fiber te beschikken om snel te kunnen surfen: ook Telenet biedt snelheden tot 1 Gbps aan, maar doet dat op basis van zijn coaxnetwerk. Een Telenet ‘One Up’-abonnement kost 90 euro per maand, plus eenmalig 85 euro instapkosten. Je krijgt bij dat abonnement één simkaart om onbeperkt te bellen, sms’en en surfen tot 300 GB op 4G en 5G.

Opgelet: de aangeboden snelheid garandeert niet dat je ook echt altijd aan de snelheid kunt downloaden. Of dat lukt, hangt ook nog af van de kwaliteit van je modem en wifi.

Wil je je wifi-kwaliteit verbeteren? Met deze 6 tips kan je zelf eenvoudig aan de slag.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook via Mijntelco.be:

Dit artikel is je aangeboden door onze partner Mijntelco.

Mijntelco.be is een onafhankelijke telecomvergelijker van internet, mobiele tefefonie, televisie en vaste lijn.