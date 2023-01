De batterij van je smartphone opladen in 5 minuten? Dat kan dankzij deze Nederlandse accu

CES 2023Batterijen zijn essentieel in zowel smartphones, laptops als elektrische auto’s. Het enige probleem is dat ze relatief lang moeten opladen, en vooral bij elektrische wagens is dat vervelend. Een Nederlands bedrijf heeft daar iets op gevonden: een batterij die in amper vijf minuten kan opladen. Maar hoe werkt die precies? En kan de gewone consument ze al kopen?

Het was het Nederlandse bedrijf LeydenJar die op de technologiebeurs CES de batterij aan het grote publiek voorstelde. De onderneming won al een Innovation Award en ontving recent een investering van 30 miljoen euro van de Europese Investeringsbank. Hun slagzin is dan ook veelbelovend: “Met onze techniek kun je in één keer van Amsterdam naar München rijden en de accu binnen vijf minuten weer helemaal opladen”. Maar hoe kregen ze dat voor elkaar?

De truc is het gebruik van de grondstof silicium. “Een smartphonebatterij bestaat normaal uit een stapel met laagjes. Die hebben telkens een plus- en minpool”, zegt head of product management Ewout Lubberman tegen RTL Nieuws. “Wij vervangen de minpool door een soort folie. Die is gemaakt van sicilicum, een materiaal dat is ontgonnen uit zand. Dankzij deze kleine verandering krijgt de batterij twee keer zo veel energie, en heeft die dubbel zoveel opslagcapaciteit.” Daardoor kunnen bijvoorbeeld drones langer vliegen, en gaat een smartphone veel langer mee.

Kan de gewone burger het al gebruiken?

Het project staat voorlopig nog in zijn kinderschoenen. Pas in 2026 zal de eerste fabriek van Leydenjar in het Nederlandse Brabant opengaan. Het bedrijf kampt op dit moment immers nog met een technisch probleem. Als je een batterij oplaadt, met een folie van silicium, zal de grondstof zo’n 300 keer opzwellen. Daardoor komen er scheurtjes in. De batterij zal relatief snel scheuren, en kan maar een honderdtal keer worden gebruikt.

Pas als dat probleem is opgelost, kan de grote productie van start gaan. Al zal dat ongetwijfeld geen probleem zijn. LeydenJar sloot al deals met bedrijven zoals autofabrikant BMW. De kans is dus groot dat de batterij ook ooit bij ons op de markt komt.

