De allerbeste camera’s voor je vakantiefoto’s schuilen in deze smartphones

“Het is heel moeilijk om een allround winnaar aan te wijzen. Elk toestel met goede camera’s blinkt uit op een verschillend gebied”, weet Donovan. “De Google Pixel 6 Pro heeft misschien een uitstekende telecamera en een heel goede hoofdcamera, maar de ultragroothoekcamera is geen hoogvlieger, en voor selfieliefhebbers is dit toestel evenmin weggelegd. Die kunnen beter gaan voor de OPPO Find X5 Pro.”

“Als je echt professioneel aan de slag wil gaan met een camerasmartphone kan je beter naar de Sony Xperia 1 III kijken. De IV lijkt op papier nog beter te zijn, maar die moeten wij nog testen”, zegt onze expert. “Mensen die een allround foto-ervaring zoeken, komen uit bij de Samsung Galaxy S22-serie en de iPhone 13 Pro. De Galaxy S22 Ultra heeft als een van de weinige smartphones een optische zoomlens, waarmee objecten tot wel tien keer dichterbij kunnen worden gehaald, zonder dat dit te veel negatieve impact heeft op de kwaliteit.”

Dit is de top drie van specialist Donovan Kerssenberg:

1. Samsung Galaxy S22 Ultra – vanaf 1.050 euro

2. Apple iPhone 13 Pro – vanaf 1.089 euro

3. Sony Xperia 1 III – vanaf 1.060,95 euro

En wat als het wat minder mag zijn?

1.Samsung Galaxy A52s 5G – vanaf 305 euro

“Als we naar de midrange-markt kijken, komen we opnieuw uit bij de Samsungs en iPhones van deze wereld”, zegt Donovan. “De Galaxy A52s schiet mooie plaatjes voor het geld dat je ervoor neertelt en staat zijn mannetje ook goed als de lichtomstandigheden wat minder zijn. Ook de iPhone SE - 2022 editie - is een goedkoper toestel dat mooie foto’s maakt. Je hebt alleen niet zoveel mogelijkheden omdat dit toestel enkel een camera aan de achterzijde heeft.”

2. Apple iPhone SE (2022) – vanaf 429,90 euro

“We kunnen voor de volledigheid ook wat toestellen uit het budgetsegment noemen, maar dan zouden we onszelf voor de gek houden. Het aanbod wordt wel steeds beter in deze categorie, maar als je waarde hecht aan echt goede foto’s, zal je nu eenmaal wat dieper in de buidel moeten tasten”, besluit Donovan.

