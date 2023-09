Dankzij deze reparatietip hoef je jouw defecte (af)wasmachine misschien niet te vervangen

Hoe goed je ook voor je wasmachine, vaatwasser of droogkast zorgt, vroeg of laat komt er een moment dat jouw toestel het begeeft. Zodra de garantietermijn verstreken is, lopen de herstellingskosten snel op. De aankoop van een nieuw toestel, met een prijskaartje van enkele honderden euro’s, dringt zich dan op. Maar dankzij deze reparatietip hoeft het niet altijd zo ver te komen.

De gemiddelde levensduur van een wasmachine, vaatwasser of droogkast loopt sterk uiteen. Veel hangt onder meer af van het merk, de kwaliteit van het toestel, de gebruiksfrequentie, het onderhoud en de gebruikswijze. In sommige gevallen gaat een wasmachine bijvoorbeeld wel tot twintig jaar mee. Met een beetje pech geeft het toestel al na een zestal jaar of zelfs eerder er zonder reden volledig de brui aan.

Laten repareren kost geld

Wanneer witgoed nog relatief nieuw is, kan je een beroep doen op een kosteloze herstelling of vervanging volgens het garantiecontract. De wettelijke garantie van twee jaar geldt voor alle producten en onderdelen, zowel in de fysieke winkel, telefonisch of online. Aangezien de handelaar het product op het Belgische grondgebied of aan Belgische consumenten (bv. via internet) te koop heeft aangeboden, moet hij de Belgische wet op de wettelijke garantie naleven. Die garantietermijn kan je in de meeste winkels – tegen betaling – met drie jaar verlengen. Alle herstelkosten zijn voor de handelaar. De verkoper mag je dus niets aanrekenen voor de verplaatsing, de verzendkosten, het demonteren en het opnieuw monteren.

Valt het toestel buiten garantie, dan kost het al snel veel geld

Valt het toestel buiten de garantie, dan moet je aankloppen bij het aankoop- of herstelpunt of een elektricien. In dat geval lopen de reparatiekosten al snel op. Kalahiri, het pseudoniem van een Nederlandse programmeur en amateurhersteller, deelt op X (het voormalige Twitter) een handige hersteltip die dergelijke kosten omzeilt.

Geïntegreerde schakeling

Hij wijst erop dat de oorzaak van totale defecten vaak een probleem met de geïntegreerde schakeling – in het Engels ‘integrated circuit’ of ‘IC’ – op de printplaat is. De bijhorende veiligheidsweerstand laat het na verloop van tijd ook vaak afweten. “De geïntegreerde schakeling en de veiligheidsweerstand zijn als pakketje te koop en kosten ongeveer vier euro. Je zoekt best op het typenummer, zoals bijvoorbeeld LNK304”, weet de herstelfanaat.

Volledig scherm De bewuste IC die vaak de geest geeft. © Kalahari

Soldeerwerk

Hoewel zijn tip je aardig wat geld kan besparen, is er toch enige handigheid vereist. Om de printplaat te repareren, heb je een soldeerbout nodig, die je gebruikt om de nieuwe componenten te bevestigen. Wie liever past voor het soldeerwerk en niet meteen gekend staat als een handige harry, kan de printplaat ook opsturen naar een herstelpunt of die onder handen (laten) nemen op een Repair Café. Een geheel nieuwe printplaat is eveneens een optie, maar daar tel je al snel meer dan 120 euro voor neer.

Volledig scherm Ook de veiligheidsweerstand is in dit geval stuk. Die kost ook bijna niets om te herstellen. © Kalahari

Zelf herstellen tijdens garantieperiode?

Wil je een toestel tijdens de garantieperiode zelf repareren en richt je daarmee bijkomende schade aan, dan is de kans groot dat de garantie die schade niet dekt. Zo bevat de uitgebreide garantie bij Vandenborre bijvoorbeeld volgende uitzondering: “defecten veroorzaakt door opzet, nalatigheid of door een onoordeelkundige behandeling, slecht onderhoud of abnormaal gebruik of het gebruik van het toestel strijdig met de voorschriften van de fabrikant”. Je eerste reflex moet dus altijd het nagaan van de garantievoorwaarden zijn. Valt het toestel onder garantie, dan onderneem je best zelf geen actie en laat je de fabrikant of het verkooppunt het werk doen.

Maak een afweging

Tot slot: beschik je over een ouder toestel, dan kan je het mogelijk toch beter meteen vervangen. Nieuwe toestellen zijn vaak een pak energiezuiniger, waardoor je de aankoopprijs na enkele jaren al terugverdient. Scoort jouw toestel al prima op het vlak van energiezuinigheid, dan vormt een reparatie veelal de beste keuze.

