Cyber Monday: wat zijn de 3 beste deals van het moment voor televisies? “Deze enorme tv koop je nu met 1.000 euro korting”

1. Sony Bravia KD-55X89K – vanaf 843,84 euro

“Deze 55 inch-televisie is een prima toestel. Het is een lcd-tv, dus het contrast is niet zo hoog als een oled-toestel, maar de helderheid is wel heel hoog. Als je vaak in een ruimte met veel licht zit, dan is deze televisie een goede keuze. Zeker voor dit geld.