Costa Rica kondigt noodtoestand af na cyberaanval, ook link met aanval op Antwerpse haven

De president van Costa Rica, Rodrigo Chaves, kondigde officieel de noodtoestand af na de cyberaanvallen. In totaal werd 672 gigabyte aan vertrouwelijke gegevens gestolen. Welke gegevens dat precies zijn, is nog niet duidelijk. Volgens verschillende bronnen zou het onder meer gaan om persoonlijke data van de Costa Ricaanse belastingbetalers. Het land heeft met andere woorden te kampen met een privacyschandaal op grote schaal.

Afgelopen zondag legde Chaves de eed af als nieuwe president van het land en al meteen werd hij gedwongen om enkele decreten af te kondigen, onder meer dat van de noodtoestand. “De aanval door cybercriminelen, cyberterroristen, waaronder Costa Rica nu te lijden heeft, is uitgeroepen tot een nationale noodsituatie”, aldus de president. “We willen onze samenleving in staat stellen deze aanvallen te behandelen als criminele daden”, klonk het voorts.

Naast het ministerie van Financiën zouden ook de ministeries van Werk en Sociale Zekerheid en de dienst die instaat voor de kinderbijslag getroffen zijn door de aanval. Conti dreigt nu met meer en ernstigere aanvallen indien de afkoopsom niet wordt betaald.

Beloning van 15 miljoen dollar

De Verenigde Staten hebben ondertussen een beloning van 10 miljoen dollar uitgeloofd voor informatie waarmee de cybercriminelen geïdentificeerd en gelokaliseerd kunnen worden. Daarbovenop zal een som van 5 miljoen dollar (ongeveer 4,7 miljoen euro) worden uitgereikt als die informatie leidt tot een arrestatie of veroordeling. Volgens de VS heeft de cyberaanval een grote impact op de import en export van Costa Rica, aangezien de belasting- en douaneplatformen zwaar verstoord zijn.

De ransomwaregroep Conti wordt gelinkt aan de Russische cybermisdaadgroep Wizard Spider en zou verantwoordelijk zijn voor meer dan duizend aanvallen. De groep heeft het vooral gemunt op medische faciliteiten zoals ziekenhuizen en onderzoekscentra en sloeg eerder al toe in onder andere de VS, Ierland, Nederland en ook in ons land. Zo werden in februari een aantal bedrijven in de Antwerpse haven, waaronder SEA-invest, slachtoffer van een aanval met de ransomware.

De hackersgroep perst haar slachtoffers telkens af door losgeld te eisen in ruil voor de gestolen gegevens. Costa Rica is tot nu toe het eerste land dat de noodtoestand afroept als gevolg van een cyberaanval.

“Aanvallen hebben grotere impact”

Cybercriminaliteit blijft een wereldwijd probleem. Zo heeft de strijd tegen cyberaanvallen in 2021 wereldwijd meer dan 6.000 miljard dollar, zo’n 5.700 miljard euro, gekost. Dat heeft Alessandro Profumo, het hoofd van de Italiaanse cybersecuritygigant Leonardo, bekendgemaakt.

“De nieuwe cyberdreiging die de afgelopen twee jaar is gegroeid, kunnen we zien als ‘nevenschade’ van de coronapandemie en de versnelde digitalisering die daaruit is voortgekomen”, zo zei Profumo op de Cybertech Europa-conferentie in Rome. “Cyberaanvallen namen niet alleen toe in aantal, ze zijn ook nog eens meer gesofistikeerd en hebben een grotere impact”, aldus Profumo.

Vorig jaar was een vijfde van de aanvallen gericht tegen Europese doelwitten. Cyberveiligheid is daarom een belangrijk onderwerp geworden voor de Europese Commissie en de verschillende leden van de Europese Unie. Toch kampt Europa nog steeds met een groot gebrek aan cyberspecialisten. Zo is er nood aan zeker 200.000 experten, benadrukt Profumo.