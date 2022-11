Coole gadgets tijdens Black Friday: tech cadeaus voor een scherpe prijs

Op zoek naar last minute cadeaus? Voor je dierbaren of voor jezelf? Maar geen zin om je spaarrekening leeg te halen? Met onderstaande cadeautjes pak je mooie kortingen op coole gadgets.

In deze kostbare tijden - hoge energieprijzen en duurdere boodschappen - is fijn om toffe cadeaus voor een scherp prijsje op de kop te tikken voor vrienden en familie. Hieronder hebben de beste Black Friday deals verzameld. Handig voor een aankomende verjaardag of met het oog op Sinterklaas en Kerst.

Straffe korting bij Telenet op de Samsung Galaxy S22 + Galaxy Watch5 4G

Fan van Samsung en toe aan een nieuwe mobile uitrusting? Telenet pakt in het kader van Black Friday dubbel uit met de Samsung Galaxy S22 + Galaxy Watch5 4G met een korting van bijna 700 euro!

De Galaxy S22 is het meest verkochte model van Samsung en is uitgerust met een mooi, groot 6.1” Dynamic AMOLED display. Daarop is het heerlijk films kijken en gamen. Foto’s maken is een genot met de driedubbele achtercamera van 12 Megapixels (ultra wide camera), 50 MP (wide-angle camera) en 10 MP (telephoto camera, 3 x optische zoom). Dankzij de aanwezige nightography technologie maak je ook ‘s nachts bij weinig licht mooie kiekjes. Voorop vind je een selfiecamera van 10 MP. De smartphone past zich slim aan je telefoongebruik aan waardoor de batterij nu veel langer dan 24 uur meegaat.

Combineer deze smartphone met de Galaxy Watch5 smartwatch en er gaat een wereld aan mogelijkheden voor je open. Het horloge is ideaal om je dagelijkse gezondheids- en sportdoelen in te stellen. Bovendien hou je jouw gezondheid 24/7 in de gaten dankzij de krachtige 3-in-1 Samsung BioActive-sensor.

Deze bijzondere voordelige bundel haal je nu gezamenlijk in huis voor een ongekend scherpe Black Friday prijs van €499, een korting van maar liefst €699 betreft! [VS1] [JK2] ]Kunnen we hier van maken: “een korting van maar liefst €699!” Vind dat net iets vlotter lezen.

Volledig scherm Telenet uit met de Samsung Galaxy S22 + Galaxy Watch5 4G © Tweakers

De Kobo Libra 2

Comfortabel eBooks lezen en luisteren doe je op de zeer complete Kobo Libra 2 eReader. Deze ergonomische eReader is voorzien van een niet-spiegelend, 7 inch HD-touchscreen met ComfortLight Pro achtergrondverlichting. Je kunt daardoor aangenaam lezen bij fel licht of juist in het donker. Uitgerust met de nieuwste Carta 1200-technologie kun je rekenen op diepe contrasten en rappe prestaties. Dankzij de ingebouwde knoppen lees of luister je ook gemakkelijk met één hand, naar keuze in portret- of landschapsmodus. Het ingebouwde geheugen biedt de mogelijkheid om tot wel 24000 eBooks of 150 audioboeken mee te nemen. Je leest bovendien waterbestendig dankzij de IP8X-certificering en de batterij gaat wekenlang mee.

Volledig scherm De Kobo Libra 2 © Tweakers

Samsung 980 1 Terabyte SSD

We werken steeds meer in de cloud maar het blijft belangrijk om fysieke opslagruimte in je computer te hebben Met deze Samsung SSD bewaar je foto’s, documenten en filmpjes veilig en start je favoriete games en applicaties ongelofelijk snel op. Dankzij zijn waanzinnig snelle lees- en schrijfsnelheden is deze SSD uitermate geschikt voor high-end gaming en 4K video editing. Met een leessnelheid van 3500 MB/s en een schrijfsnelheid van 3000 MB/s knipper je twee keer met je ogen en je programma is opgestart.

Volledig scherm Samsung 980 1 Terabyte SSD © Tweakers

Kingston FURY Renegade PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD

Een SSD is geheugenopslag zonder zogenaamde draaiende onderdelen zoals we die vroeger kenden in harde schijven. Daardoor kan een SSD razendsnel toegang krijgen tot apps, documenten, games en andere bestanden. Wie echt het beste van het beste wil, bijvoorbeeld fanatieke gamers, kiest voor deze Kingston FURY Renegade PCIe 4.0 NVMe M.2 Deze biedt 1 TB opslag en bereikt snelheden tot wel 7300 MB per seconde (lezen) en 6000 MB per seconde schrijven. Je geeft hiermee je systeem een flinke boost zodat deze sneller reageert als je games en apps laadt of content streamt en vastlegt. De platte M.2-vormfactor en warmtegeleider zijn geoptimaliseerd voor intensief gebruik in gaming systemen, gaming laptops en moederborden.

Volledig scherm Kingston FURY © Tweakers

Refurbished iPhone van Swappie

Een nieuwe smartphone kost tegenwoordig al snel 1000 euro. Dat bedrag is lang niet voor iedereen betaalbaar, zeker niet met de huidige energiecrisis en heersende inflatie waardoor gewone boodschappen ook duurder uitvallen. Gelukkig kan het goedkoper én duurzamer: kiezen voor een refurbished smartphone van Swappie. Met de naderende Sinterklaas en Kerst het ideale geschenk voor in de schoen of onder de Kerstboom. Neem bijvoorbeeld de Swappie refurbished iPhone 11: voor een uitermate scherpe prijs haal je een toptoestel in huis, met extra Black Friday korting. Maar deze telefoon is niet alleen goed voor je portemonnee, ook de kwaliteit is uitstekend. Swappie garandeert deze doordat het grondig alle iPhones in-house inspecteert door middel van een uitgebreide 52-stappen-kwaliteitscontrole. Bovendien heeft deze iPhone 11 Een garantie van 24 maanden en een bedenktijd van 14 dagen. Wil je direct ook jouw oude smartphone verkopen? Ook dat kan via Swappie. Zo verdien je meteen een extraatje dat kan dienen voor jouw nieuwe aankoop en draag je optimaal bij aan de circulaire economie. Win-win dus.

Volledig scherm Refurbished iPhone van Swappie © Tweakers

De Imou Bullet 2 Pro - 4MP Beveiligingscamera

Wat is er een fijner dan veilig thuis te zijn, wetende dat ongenode gasten het niet in hun hoofd halen om in te breken. Met de Bullet 2 Pro - 4MP buitencamera creëer je zowel overdag als ‘s nachts gewenste gemoedsrust. De beveiligingscamera heeft vier nachtzichtstanden, waaronder Smart Full Color nachtzicht en door de hoge QHD-resolutie geeft de camera het beeld scherper weer dan een camera met Full HD-resolutie. Maar er is meer.

Dankzij AI-detectie identificeert de camera accuraat personen om zo valse alarmen te voorkomen. En door de tweeweg-gesprek functie kun je zowel horen en reageren. De beveiligingscamera is te verbinden via wifi (2,4 GHz, Dual antenne) of Ethernet, en staat zijn mannetje tijdens onstuimig weer dankzij een volledig metalen behuizing en IP67-certificering. Nu als scherpe Black Friday deal bij Coolblue.

Volledig scherm Imou Bullet 2 Pro © Tweakers