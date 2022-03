Contactloos betalen en op ‘workation’ in het buitenland: hoe corona ons een digitale spoedcursus gaf

Grootouders zijn een krak geworden in videobellen. Haast elk restaurant laat je online bestellen en zelfs nu we weer ‘in het echt’ kunnen shoppen, blijven we vaste klant bij de webshops. Had in 2019 nog niemand van een ‘workation’ (op vakantie gaan om te werken) gehoord, dan is dat nu echt een ding. Covid-19 jaagde ons in een digitale stroomversnelling en we zouden wel gek zijn om daar niet de vruchten van te plukken.

Zeven jaar. Zo lang hadden we normaal gezien gedaan over de digitale spoedcursus die we er ‘dankzij’ de coronacrisis de voorbije twee jaar doorgeduwd krijgen. Nu we stilaan afscheid nemen van dat vervelende virus, mogen de positieve veranderingen voor altijd blijven. Streamen, uitgesteld kijken, whatsappen, FaceTimen, filmpjes delen … Vandaag gebruikt iedereen wat hem of haar handig of leuk lijkt om in contact te blijven. Alsof die, vaak generatiegebonden, technologische drempel van enkele jaren terug, helemaal platgewalst is.

Online én in het echt

We kunnen vandaag weer onze favoriete horeca bezoeken en naar hartenlust shoppen. Maar tegelijk genieten we van de afhaalformule van die ene bistro die eerst niet aan huis leverde maar dat sinds corona wel doet. We snuisteren nu ook online tussen de lokale rekken van onze favoriete boetieks. Met cash betalen deden we voor Covid-19 sowieso al minder, maar door de nieuwe hygiëneregels werd contactloos betalen een automatisme. Ook je vervoerbewijs van de bus, concert- of museumticket betaal je met én laat je checken vanaf je telefoon.

Noodgedwongen werd het klaslokaal ingeruild voor een digitale leeromgeving. Van thuis uit werken is steeds vaker de regel: de grote hindernissen die zo’n hybride houding tegenhielden, blijken sinds corona plots niet langer onoverkomelijk. En nu we alsmaar meer thuis doen, zijn snel internet en een vlotte wifi-verbinding een must. Gebruikte je in 2019 het internet nog vooral om muziek te luisteren via Spotify, de online krant te lezen en nieuwe schoenen te shoppen, dan haalde je sinds 2020 alles uit je internetabonnement door meetings digitaal te volgen, de hele dag online te zijn en ondertussen te genieten van de nieuwste hits op de digitale radio.

En over hybride werken gesproken: een ‘workation’ is misschien wel een van de mooiste fenomenen die tijdens de coronacrisis populairder werden dan ooit. Zie het niet als ‘werken op vakantie’, maar eerder als een scheut vakantie aan je werkdag toevoegen. Het is niet omdat je niet op kantoor moet werken, dat je per definitie in je eigen woonkamer achter je scherm moet zitten. Waarom niet kiezen voor een toffe bestemming in het buitenland? Na de uren trek je de natuur in, verken je een pittoresk dorpje of bind je je snowboard aan voor een paar uur sneeuwpret. Het personeel van telecomprovider Telenet mag al van die formule proeven: werknemers kunnen heel beperkt in het buitenland werken, onder voorwaarde dat ze aanwezig zijn op locatie tijdens de werkuren.

Surfen en écht surfen

Ook al doen we met z’n allen veel sneller dan voorspeld veel meer online, we zijn ons ook meer bewust geworden van de gevaren die daaraan vasthangen. Gelukkig maar, want virussen, hacking, malware, ransomware en phishing blijven reële dreigingen. We hebben nog lang niet allemaal de technische bagage om ons daartegen te wapenen, maar we verkeren vandaag minder in dat gevaarlijke ongewisse. Sommige internetproviders voorzien nu al heel wat opties die je geconnecteerde toestellen beschermen.

Niet enkel onze digitale gewoontes zijn veranderd, de technologie stond zelf ook niet stil. Zo maakte Telenet in 2021 komaf met de angst om over je mobiele datalimiet te gaan. Met ONE surf je overal en zonder zorgen. Of je nu op je eigen wifi surft, met je mobiele data je socials checkt of muziek streamt: wat via wifi kan, kan nu overal.