Connecteert je smartphone nu al met 5G? Dit gebeurt er echt

MijntelcoMisschien heb je het al eens opgemerkt: wanneer je op het mobiele netwerk surft, prijkt op sommige plaatsen in ons land plots het 5G-logo bovenaan het scherm van je smartphone. Dat is vreemd, want in België is er nog geen algemeen 5G-netwerk beschikbaar. Mijntelco.be zocht uit hoe dat komt.

Voor alle duidelijkheid: een 5G-netwerk is nog niet algemeen beschikbaar in België. De veiling voor Belgische 5G-licenties vindt pas deze maand plaats, na heel wat vertraging. Maar dat betekent niet dat de grote telecomoperatoren in ons land intussen stilzitten. Op sommige plaatsen hebben Proximus, Telenet en Orange sinds eind vorig jaar al een commercieel 5G-aanbod.

Voorlopig beperkt dat aanbod zich vooral tot de regio’s Antwerpen, Leuven, Oost-Vlaanderen en de kust; plaatsen waar de operatoren de uitrol en werking van hun 5G-netwerk testen en optimaliseren. Pas na de veiling van de Belgische 5G-licenties zal de brede uitrol van 5G in een stroomversnelling komen.

Surf je vaak buitenshuis? Dit zijn de tien goedkoopste abonnementen met véél mobiele data

5G-logo

Toch kan het dus voorkomen dat je smartphone het 5G-logo weergeeft, evenwel zonder dat je daarom ook effectief op het 5G-netwerk zit. Dat komt doordat telecomoperatoren ervoor kunnen kiezen het 5G-logo weer te geven zodra je smartphone en de zendmast waarmee je verbonden bent 5G ondersteunen, ongeacht of het 5G-netwerk van je operator daar al actief is of niet. Wettelijk belet er hen niets om dat te doen.

Om te weten of je daadwerkelijk op 5G surft, neem je best eens een kijkje op de website van je operator. Daar vind je een overzicht van de regio’s waar de 5G-testnetwerken beschikbaar zijn. Een bijkomende voorwaarde is uiteraard dat je smartphone al 5G ondersteunt. Momenteel is dat alleen het geval bij de duurdere toestellen.

4G of 5G: bekijk hier de verschillen

Toch sneller dan 4G

In sommige gevallen zullen gebruikers merken dat mobiel surfen op bepaalde plaatsten toch een stuk sneller gaat, zonder dat ze zich op het 5G-netwerk bevinden. In dat geval surf je op het zogenaamde 4,5G-netwerk. Heel wat Belgische providers, zoals Proximus, Telenet en Orange investeerden enkele jaren geleden in 4,5G, in afwachting van de komst van het nog snellere 5G. Het netwerk is voornamelijk te vinden in en rond stedelijke gebieden, en is de opvolger van 4G en het geavanceerde 4G+. 4,5G biedt een hogere maximumsnelheid, namelijk 900 Mbps, dankzij de combinatie van vier in plaats van twee frequentiebanden.

Ook hier kan het in sommige gevallen voorkomen dat er bovenaan je scherm ‘5G’ te lezen staat, terwijl je in werkelijkheid met het 4,5G-netwerk verbonden bent. De hogere snelheid alleen betekent dus niet noodzakelijk dat je al op 5G zit. Alles hangt ervan af of je operator zijn commerciële 5G-netwerk test in jouw regio en of je toestel al 5G ondersteunt.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook op Mijntelco:

Dit artikel is u aangeboden door onze partner Mijntelco.

Mijntelco.be is een onafhankelijke telecomvergelijker van internet, mobiele tefefonie, televisie en vaste lijn..