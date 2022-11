Concurrentiewaakhond VS waarschuwt Twitter na chaos met ‘verificatievinkje’ tegen betaling

Twitter voerde woensdag de door Musk aangekondigde nieuwe volgorde door bij het toekennen van verificatievinkjes. Die werden vroeger alleen na een beoordeling gegeven aan beroemdheden, politici en bedrijven. In het nieuwe systeem krijgt iedereen die er 8 dollar (7,85 euro) per maand voor over heeft zo’n vinkje, zonder identiteitscontrole. Het vinkje ziet er in beide gevallen hetzelfde uit.

Dat Twitter nog aan het onderzoeken is wat werkt en wat niet werkt, was woensdag al duidelijk. Twitter was aan het testen met een stempel “officieel”, die enkele uren later terug offline werd gehaald. Het blauw vinkje van de betaalservice ‘Twitter Blue’ kan je nu dus gewoon kopen. Het enige verschil is dat als je op de badge klikt, het je vertelt of het aan een toonaangevend persoon werd gegeven of dat het werd betaald door een Twitter Blue-abonnee. Als je gewoon voorbij scrolt, ziet het er precies hetzelfde uit.