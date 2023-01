Concurrentie voor Plopsaland en Walibi? Grootste sportpretpark van Europa komt naar België

Nog dit voorjaar opent in ons land Sparkx, het grootste sportpretpark van Europa. Jong én oud kunnen er dankzij enkele technologische hoogstandjes meer dan 50 virtuele sporten beoefenen. Denk aan basketbal of voetbal, maar ook aan extreme sporten zoals paragliding of alpineskiën. Hoe werkt het precies? Kan je het als niet-getrainde sporter ook doen? En hoeveel betaal je voor een ticket? Wij konden spreken met de oprichters.

Walibi en Bobbejaanland krijgen er dit voorjaar een concurrent bij. In Hasselt opent binnenkort Sparkx, een gloednieuw pretpark van 3.500 vierkante meter. Maar vergis je niet: in dit park maak je geen ritje op de draaimolen. Bij Sparkx is het de bedoeling om te sporten. Je zal er je conditie en spierballen trainen.

Wat kan je er precies doen?

Bezoekers zullen bij Sparkx meer dan 50 sporten kunnen uitoefenen. Niet in het echt, maar via technologie. Geavanceerde simulatoren zullen ervoor zorgen dat het lijkt alsof je je in een sportieve wereld bevindt. “Zo beschikt ons park bijvoorbeeld over de allereerste Belgische simulator voor alpineskiën”, zegt brand manager Michiel van Schaik. “Bedoeling is dat je in skibotten stapt, en met behulp van rails, echt fysiek kan skiën. Een beeldprojectie zal er vervolgens voor zorgen dat het lijkt alsof je je in een winters sneeuwlandschap bevindt.”

Een andere blikvanger is de wingsuit-simulator. Daarbij vlieg je door middel van een soort parachute door de lucht. Dankzij een groot scherm, en speciale effecten zoals lucht, lijkt het alsof je je echt op honderden kilometers boven het aardoppervlak bevindt. “Daarnaast hebben we ook een formule 1-simulator. Daarmee kan je rondscheuren op een virtueel F1-circuit. Het toestel is zo realistisch dat er in theorie ook echte piloten op kunnen trainen.”

Doe je het liever wat kalmer aan? “Dan kan je ook kiezen voor de klassieke sporten zoals voetbal, tennis en basketbal. Of ga eens voor minder gekende sporten zoals curling, kleiduifschieten of sportvissen.”

Moet je er sportief voor zijn?

“Nee, helemaal niet”, zegt mede-oprichter Mathieu Renier. “Een van onze hoofddoelen is om verschillende generaties samen te laten sporten. Je kan dus bij iedere sport zelf kiezen op welk niveau je dat doet. Zo kan bijvoorbeeld een grootvader samen met zijn kleindochter komen sporten. Daarnaast is een bezoek aan Sparkx ook ideaal om nieuwe sporten te leren kennen. Veel kindjes twijfelen of ze nu moeten gaan voetballen, handballen of dansen. Bij ons kan je de knoop misschien wel doorhakken. We zijn trouwens ook van plan om daarvoor nog samenwerkingen met lokale clubs aan te gaan.”

Heb je toch een competitiebeest in je? “Ook dat is geen probleem. Alle sporten werken met een puntensysteem. Je kan dus ook strijden tegen je vrienden, en elkaar uitdagen. Ideaal voor bijvoorbeeld een vrijgezellenfeestje.”

Hoeveel zal het kosten?

“Een exacte prijs kunnen we nog niet geven”, zegt Renier. “We kunnen wel al vertellen, dat er een soort all-in formule zal zijn. Tegen een bepaalde prijs zal je voor een halve dag of enkele uurtjes alle sporten kunnen uitproberen. Ook een vast abonnement zal een optie worden. Op bepaalde dagen zal je als professionele sporter ook specifieke attracties kunnen reserveren, maar dat zal in het begin vooral kleinschalig zijn.”

Sparkx zal in het late voorjaar van 2023 openen in Plaza’H Hasselt. Op lange termijn zijn er ook plannen om parken te bouwen in de rest van België, Frankrijk, Duitsland, Nederland en het Verenigd Koninkrijk.

