Chinese techbedrijven moeten informatie over algoritmes delen met overheid

Algoritmes bepalen wat gebruikers van internetplatformen te zien krijgen. De grote technologiebedrijven houden de werking ervan strikt geheim, omdat ze de motor zijn van hun succes. In maart voerde de Chinese overheid echter regelgeving in waardoor internetbedrijven bepaalde informatie toch moeten vrijgeven. Het ging om een poging van Peking om klachten over gegevensmisbruik aan te pakken.

Vrijdag heeft de Chinese internetregulator een lijst gepubliceerd waarin dertig algoritmes worden beschreven die de internetgiganten gebruiken om data te verzamelen over hun gebruikers en automatisch aanbevelingen of content op maat te leveren.

Surf- en zoekgeschiedenis

De echte code van de algoritmes staat niet in het publieke document. Het is niet duidelijk of de bedrijven ook de onderliggende softwarecode hebben moeten vrijgeven aan de autoriteiten. In andere landen, zoals de Verenigde Staten, worden de algoritmes nog als bedrijfsgeheim beschouwd, ook al is er druk van wetgevers en activisten die meer inzicht willen krijgen in hoe content en data worden verwerkt.