Checken of jouw Black Friday-deal ook echt goedkoper is dan anders? Met deze simpele tool kan dat

TweakersDeze week kan je je felbegeerde nieuwe smartphone, tv of laptop goedkoper op de kop tikken dan anders. De reden daarvoor? Black Friday natuurlijk! Maar hoe weet je of een voorgeschoteld Black Friday-koopje ook écht een goede deal is? We vroegen het aan expert Eric van Ballegoie van technologiesite Tweakers .

Traditioneel vliegen de aanbiedingen en bijhorende kortingspercentages je de hele maand november – tot en met Cyber Monday de 28ste – om de oren. “Bedenk sowieso op voorhand wat je wil kopen en focus daar ook op”, zegt Eric van Ballegoie. “Het is heel verleidelijk om zomaar in te gaan op zaken die als goede deals worden voorgeschoteld. Stel dat je een nieuwe smartphone wil kopen: maak dan voor jezelf al uit of je er eentje met 128 of 256 GB geheugen wil. Een heel goede deal voor een versie met 256 GB is misschien geen goede deal voor de versie met 128 GB.”

Laptops, smartphones, televisies en nog zoveel meer: bekijk hier het overzicht van de grootste prijsdalers en de strafste deals op dit moment.

Pricewatch: een handige tool

Wie een deal ziet passeren, gaat best na of het wel effectief om een goede deal gaat. “In principe mag je als verkoper niet vlak voor Black Friday je prijzen optrekken om vervolgens met extra veel korting voor de dag te komen, maar in de praktijk wordt daar wel al eens mee gesjoemeld en gegoocheld”, weet Eric. “Bij Tweakers hebben we met onze Pricewatch een heel goede tool om dat als consument te doorprikken.

Heb je een product op het oog? Tik deze dan in de zoekbalk van Tweakers in. Op de productpagina zie je onderaan een grafiek met het tijdsverloop van de gemiddelde en laagste prijs. Je kan die prijsontwikkeling nagaan voor zo lang het product al te koop is. Zo kun je zien of de prijs die wordt aangeboden ook écht lager is dan de periode voordien.”

Op zoek naar een Black Friday-koopje? De Pricewatch van Tweakers helpt je op weg.

Maak een prijsalert aan

Goed vergelijken is dus de boodschap, maar tegelijk wacht je bij een deal best niet te lang om over te gaan tot aankoop. “Bij goede deals gaat het vaak om een bepaalde hoeveelheid toestellen die de verkoper heeft aangekocht, met dus een beperkte voorraad aan die prijs”, weet Eric. “Als je een product heel graag wil hebben en je ziet dat het plots goedkoper is geworden, wacht dan niet te lang. Anders bestaat de kans dat je te laat bent. Begin ook al op tijd te snuisteren.”

“Voor tech-producten kan je bij Tweakers een prijsalert aanmaken. Surf naar een product in onze Pricewatch, stel in voor welk bedrag je dat product interessant vindt en, zodra jouw product dat bedrag heeft gehaald, krijg je automatisch een notificatie per mail. Zo hoef je de prijsevolutie niet zelf handmatig in de gaten te houden”, vertelt de Tweakers-expert.

In welke productcategorie je vooral goede deals zult kunnen scoren, vindt Eric een moeilijke vraag. “Winkeliers en fabrikanten zitten met hoge kosten. Ze zullen niet zomaar producten wegduwen om aandacht te trekken. Tegelijk liggen bepaalde magazijnen heel vol en willen verkopers van bepaalde producten af. Het zal sowieso een mix zijn van goede deals bij bepaalde toestellen en minder interessante deals bij andere. Wij verzamelen sowieso alle beste tech-deals tijdens Black Friday, die minimaal 15 procent in prijs zijn gedaald ten opzichte van de week ervoor, op een overzichtelijke pagina.”

Gratis en vrijblijvend een prijsalert aanmaken? Dat doe je door hier te klikken of via de onderstaande kader.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook via Tweakers.be:

Dit artikel is je aangeboden door onze partner Tweakers.be.

Tweakers.be is een expertensite met nieuws en informatie over hardware, software, games en internet.