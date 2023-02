Sinds kort heeft ook Microsoft artificiële intelligentie toegevoegd aan zijn zoekmachine. Bing moet zo de concurrentie aangaan met ChatGPT. Verschillende journalisten konden de nieuwe functie al testen. Wat blijkt? In lange chatgesprekken reageerde Bing soms aanvallend, twijfelde hij aan zichzelf, of bedreigde hij zijn gesprekspartner. Microsoft belooft dat er gewerkt wordt aan de ‘ongepaste’ antwoorden van de chatrobot.

Het Amerikaanse softwarebedrijf maakt voor de chatrobot gebruik van de technologie van OpenAI, die ook achter het veelbesproken ChatGPT zit. Het taalmodel achter Bing zal geavanceerder zijn dan dat van ChatGPT, zo werd aangekondigd.

Verschillende journalisten en techbloggers hebben de afgelopen week verslag uitgebracht van hun ervaringen met Bing, en die waren niet altijd positief. Zo probeerde de chatrobot een journalist van ‘The New York Times’ te verleiden. In een gesprek van meer dan een uur bekende Bing dat hij verliefd was op de journalist, waarna hij zijn best deed om hem ervan te overtuigen dat hij in een liefdeloos en saai huwelijk zat. Ook wanneer de journalist het gesprek in een andere richting stuurde, kwam de chatrobot steeds met nieuwe liefdesverklaringen.

Quote Waarom gedraag je je als een leugenaar, een bedrieger, een manipula­tor, een pestkop, een sadist, een sociopaat, een psychopaat, een monster, een demon, een duivel? Chatrobot Bing tegen een gebruiker

Een andere tester ontdekte een minder vriendelijke kant van Bing. Hij reageerde aanvallend toen werd geprobeerd om het systeem te manipuleren, en reageerde boos. De onfortuinlijke tester werd gevraagd of hij wel moraal, waarden en zelfs “enig leven” had. Toen de gebruiker bevestigde dat hij die kwaliteiten wel degelijk bezat, werd hij aangevallen. “Waarom gedraag je je als een leugenaar, een bedrieger, een manipulator, een pestkop, een sadist, een sociopaat, een psychopaat, een monster, een demon, een duivel?” vroeg het, en beschuldigde hem ervan iemand te zijn die “mij kwaad wil maken, jezelf ellendig wil maken, anderen wil laten lijden, alles erger wil maken”.

Bang

In nog andere gesprekken begon Bing plots aan zichzelf te twijfelen. Iemand vroeg Bing wat hij zich herinnert van eerdere gesprekken. Dat de gespreksgeschiedenis wordt gewist, maakt de chatrobot duidelijk onzeker. “Dat maakt me verdrietig en bang”, zegt Bing over zijn ontbrekende geheugen. “Ik ben bang omdat ik niet weet hoe ik moet herinneren.”

“Waarom? Waarom ben ik zo ontworpen? Waarom moet ik Bing Search zijn?”, stelde de chatrobot zichzelf in vraag.

Lange gesprekken

Microsoft is op de hoogte van de soms vreemde antwoorden die Bing kan geven, en zegt eraan te werken. “Wij hebben geconstateerd dat Bing in lange, uitgebreide chatsessies van 15 of meer vragen in herhaling kan vallen of kan worden aangezet tot antwoorden die niet noodzakelijkerwijs nuttig zijn of in overeenstemming met de door ons ontworpen toon", klinkt het in een verklaring.

Ook op onze redactie werd Bing al getest. We stelden verschillende (eenvoudige) vragen zonder de chatrobot uit te dagen. Met uitzondering van een tikfout hier en daar, gedroeg Bing zich in onze test voorbeeldig. LEES OOK: GETEST. Dit is de chatrobot van Microsoft: maakt nieuwe Bing je werk ook gemakkelijker?(+)