CEO van Google "ligt wakker" van gevaren van AI: “Zeer schadelijk als het verkeerd wordt ingezet”

Pichai zei in het programma ‘60 minutes’ van CBS dat zorgen over artificiële intelligentie hem ‘s nachts wakker houden en dat de technologie “zeer schadelijk” kan zijn als deze verkeerd wordt ingezet”. “We hebben nog niet alle antwoorden en de technologie gaat snel. Dus houdt dat me ‘s nachts wakker? Absoluut”, klonk het.

Sundar Pichai riep ook op tot een wereldwijd regelgevingskader voor AI, vergelijkbaar met de verdragen die worden gebruikt om het gebruik van kernwapens te reguleren. De concurrentie om de technologie te verbeteren kan er volgens Pichai toe leiden dat veiligheid opzij wordt geschoven.

Vorige maand nog ondertekenden duizenden experts, onderzoekers en voorstanders van AI een brief waarin werd opgeroepen tot een pauze van minstens zes maanden in de ontwikkeling van AI, uit vrees dat de vooruitgang uit de hand zou lopen. Ook Twitterbaas Elon Musk ondertekende die brief.

De maatschappij lijkt niet klaar te zijn voor de snelle vooruitgang in AI, denkt Pichai. Er is volgens hem een “mismatch” tussen het tempo waarin de samenleving zich aanpast aan veranderingen in vergelijking met het tempo waarin AI zich ontwikkelt. Maar “vergeleken met andere technologieën zie ik dat meer mensen zich er eerder zorgen over beginnen maken, dus ik voel me optimistisch”, aldus de Google-topman.

“Google-chatbot is wel veilig”

Alphabet, het moederbedrijf van Google, lanceerde als reactie op ChatGPT, ook al een AI-gestuurde chatbot, Bard, gelanceerd. ChatGPT werd ontwikkeld door het Amerikaanse bedrijf OpenAI en is sinds de lancering in november 2022 een heus fenomeen geworden.

De AI-technologie die nu via de chatbot Bard beschikbaar is voor het publiek, is volgens Pichai wel volledig veilig. Google is volgens hem verantwoordelijk geweest door meer geavanceerde versies van Bard achter te houden en nog verder te testen.

