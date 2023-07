Camera Belgische wapenhandelaar per ongeluk openbaar: “Je kan zien welke klanten pistool kopen”

Camera’s zomaar aan het internet koppelen kan voor ongewenste effecten zorgen. In onze reeks ‘bewakingscamera’s die per ongeluk openbaar staan’, kijken we vandaag binnen bij een wapenhandelaar.

Die verkoopt airsoft guns maar ook échte exemplaren, zoals pistolen van het Belgische FN of Glocks. We detecteren een camera die aan de winkeltoog hangt en zo de gezichten van klanten filmt. Het grote probleem is uiteraard dat iedereen met de juiste link die camera openbaar kan volgen, niet constant want hij is maar af en toe online. Achter de klanten zie je een indrukwekkende collectie wapens, voor hobbyisten die airsoft spelen.

Tweede camera filmt kluis

We konden een tijdlang een tweede camera volgen die ook achter de toog filmt en bijvoorbeeld een kluis in beeld had. We hebben de eigenaar gecontacteerd, eerst enkele weken geleden al zonder resultaat. Bij een tweede poging kregen we wel gehoor: “Bedankt dat u ons dit laat weten, op uw vorige e-mail hebben we niet gereageerd omdat ik niet zomaar op elke link in een bericht klik. Maar bedankt dat u ons toch contacteert.”

De eigenaar neemt nu wél meteen maatregelen: “Ik zal die camera’s meteen uittrekken zodat ze niet meer werken. Installeert u zelf camera’s bij mensen?”, vraagt ze nog. Intussen zijn de toestellen inderdaad niet meer te benaderen.

De tip blijft: probeer dit te vermijden, want het kan wel ‘s héél genant zijn. Denk maar aan de klanten van een Oost-Vlaams rendez-voushotel die zomaar te kijk stonden. Denk heel goed na of je wel een camera nodig hebt en of die écht aan het internet gekoppeld moet zijn. Want zelfs al beveilig je alles, als hackers een lek vinden in de camera van een bepaalde fabrikant kunnen ze dat misbruiken en meekijken zonder dat jij iets in de gaten hebt.

