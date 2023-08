Call of Duty: Modern Warfare III aangekondigd voor 10 november

Het is de eerste keer dat twee Modern Warfare-games elkaar opvolgen. Veel meer details kwamen we niet te weten, het blijft een vage video. Zo is het nog niet meteen duidelijk of de nieuwe CoD ook gemaakt wordt voor consoles van de vorige generatie, die intussen toch steeds vaker vervangen worden in woonkamers. Intussen is de Playstation 5 bijvoorbeeld best goed beschikbaar in de winkel.