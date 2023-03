Buren vormen front tegen cybercriminelen: “We organiseren Tupperware-avonden tegen hackers”

Vliegen we ooit op waterstof naar onze droombe­stem­ming? Onderzoe­ker: “ Die vliegtui­gen zullen er mogelijk helemaal anders uitzien”

Luchtvaartmaatschappijen zullen de komende jaren moeten dokken voor hun CO2-uitstoot. Om de vervuiling in de sector te verlagen, zijn tal van knappe koppen bezig met de ontwikkeling van alternatieve manieren om te vliegen. Een motor op waterstof is een van hun meest veelbelovende pistes. Dr. Ivan Langella van de Technische Universiteit Delft is een van de hoofdrolspelers in dit onderzoek. “Vliegen op waterstof komt er, maar we moeten nog enkele grote uitdagingen oplossen.”