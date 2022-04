Ethisch hacker wijst Autogids.be op datalek bij 600.000 autofans: “Ik wilde enkel helpen, maar word nu beschuldigd van diefstal”

ProduPress stuurde gisteren een mail uit naar al haar klanten met de boodschap dat hun sites werden aangevallen door hackers: “Onbekenden hebben geprobeerd om toegang te verkrijgen tot de dataservers van AutoGids/Moniteur Automobile. Op dit ogenblik hebben wij nog geen weet dat er onrechtmatig gebruik zou zijn gemaakt van eventuele gestolen gegevens, maar we willen u via deze weg niettemin preventief op de hoogte brengen van de situatie”, klonk het.

Maar na een exclusief gesprek met de zogenaamde hacker, die liever anoniem wil blijven, blijkt daar nog maar weinig van te kloppen. “Ik ben in de eerste plaats een veiligheidsspecialist”, zegt de man uit Pakistan. “Ik onderzoek sites van bedrijven, en onderzoek of ze goed zijn beschermd. Bij Autogids.be ontdekte ik een gevoeligheid in hun systeem, waardoor je aan de gegevens van 600.000 accounts kon raken. Iemand die de basisprincipes kende van hacken, kon die gegevens makkelijk stelen.”

Gewoon probleem gemeld

Op 22 maart besloot de veiligheidsspecialist daarom om een mailtje te sturen naar Autogids.be: “Ik stuurde duidelijk dat ik een veiligheidsprobleem had gevonden op hun site. Ik voegde een screenshot toe als bewijs.” Ook onze redactie was toen op de hoogte van het probleem en heeft Autogids diezelfde week gecontacteerd. We beloofden hen geen artikel te publiceren voordat alles in orde was. Maar we wilden wel graag weten om welke gegevens het ging, om onze lezers op de hoogte te brengen. Nadien liet ProduPress de IT-specialist noch onze redactie iets weten.