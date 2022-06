Bluetoothspeakers die het langer volhouden dan jezelf: drie modellen met een batterijduur tot 25 uur

TweakersDe zomer lacht ons toe: van bruisende terrasjes tot bomvolle parken over sfeervolle campings. Het zijn ideale gelegenheden voor een fijn streepje muziek. Een bluetoothspeaker - mét lange batterijduur - is daarvoor het perfecte gadget. Hoe herken je de beste exemplaren? En welke speakers – per budgetcategorie eentje – verkiest expert Eric Van Ballegoie van technologiesite Tweakers ?

Bluetoothspeakers vind je in heel wat vormen en formaten. Van speakers die je amper kunt tillen, tot luidsprekers die zo klein zijn dat ze in je broekzak passen. “De grootte van de luidspreker is zeker iets om rekening mee te houden, afhankelijk van waarvoor je het toestel precies wil gebruiken”, zegt Eric Van Ballegoie. “Daarnaast spelen ook het design, de water- en stofdichtheid, de lampfunctionaliteit en de geluidskwaliteit een belangrijke rol. Het laatste wat je bovendien wil wanneer je aan het chillen bent, op een plek waar je je toestel niet meteen kunt opladen, is een platte batterij. Wij mikken hier op de vlot meeneembare exemplaren, die met een lange accuduur kunnen uitpakken.”



De selectie van Eric Van Ballegoie komt er na een maandenlange test bij Tweakers, van 15 verschillende toestellen.

Dit zijn de winnaars van Tweakers (per prijscategorie)

1. Budget: LG Xboom PL5 – vanaf 78,20 euro

“De LG Xboom PL5 is de beste keuze als je op zoek bent naar een goedkope bluetoothspeaker, omdat de prijs-kwaliteitverhouding uitmuntend is. De speaker kan tegen opspattend water en met zijn accuduur van 25 uur gaat hij meer dan één feestje of werkdag mee. Dankzij de passieve radiatoren in de speaker, iets wat andere exemplaren van deze prijsklasse niet hebben, is het geluid in de lage tonen enorm goed. Er zit zelfs een versterker in van 15 watt, waardoor hij ook een flink volume kan voortbrengen. Je kunt de muziekinstellingen zelfs aanpassen in de app. Daarnaast is dit toestel voorzien van cirkelvormige verlichting die kan verkleuren op de beat van de muziek.”

Volledig scherm LG XBOOM Go PL5 Zwart © Tweakers.net

2. Midrange: Sony SRS-XB43 – vanaf 139 euro

“Sony heeft met de SRS-XB43 een redelijk complete bluetoothspeaker op de markt gebracht. Hij klinkt behoorlijk goed dankzij wat handige technieken, heeft stereogeluid, kan met de juiste muziekformaten overweg, heeft een accu aan boord die het liefst 25 uur lang uithoudt en het apparaat kan wat water verdragen. Sony levert bovendien twee apps mee waarmee je een feestje kunt bouwen en de algemene bouwkwaliteit staat als een huis.”

Volledig scherm Sony SRS-XB43 Blauw © Tweakers.net

3. Duur: JBL Xtreme 3 – vanaf 229 euro

“Er zijn een heleboel verschillende JBL-speakers op de markt, maar kijkend naar prijs en prestaties wint de JBL Xtreme 3 onze test. Deze speaker slaagt met vlag en wimpel omdat de balans in het geluid excellent is. Een van de fijne voordelen aan deze speaker, en dat geldt zeker niet voor alle JBL-speakers, is dat je hem zowel goed kunt neerzetten als handig kunt meenemen. De ribbels op de onderkant zorgen ervoor dat de luidspreker steeds stevig staat.”

“De JBL Xtreme 3 kan tegen stof en een pittige dompel onder water, al presteert hij toch het beste als je hem op het land gebruikt. Zeker als je dat doet in combinatie met andere JBL-luidsprekers, want dankzij PartyBoost kun je meerdere exemplaren met elkaar koppelen en je muziek overal horen. Lang ook, want de accuduur is ruim 13 uur. De passieve radiators weten een flinke bas teweeg te brengen, wat kenmerkend is aan dit type technologie.”

“Ook heeft deze speaker een USB-C-aansluiting. Een groot voordeel, want de meeste telefoons werken inmiddels ook met dat type oplader. Bovendien kun je dankzij de USB-A-port je telefoon ook opladen aan de JBL Xtreme 3.”

Volledig scherm JBL Xtreme 3 Zwart © Tweakers.net

