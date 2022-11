Black Friday is er: wat zijn dé beste deals voor een nieuwe telefoon? Expert: “Dit is een monster van een smartphone”

TweakersEen hele week lang kampen techliefhebbers met Black Friday-koorts. De strafste prijsdalingen voor onder meer laptops, smartphones en televisies komen en gaan in spoedtempo. Je kunt ze voortdurend live opvolgen via de bijhorende pagina van technologiesite Tweakers . Smartphonespecialist Donovan Kerssenberg deelt zijn drie favoriete deals.

Samsung Galaxy A52s 5G, 6GB, 128GB opslag – vanaf 299 euro

“Dit is en blijft een heel goed allround midrange toestel. Zo heeft deze smartphone een IP67-waterdichtheidsclassificatie, geheugenuitbreiding via micro-SD en een 3,5 mm-koptelefoonaansluiting. De primaire camera is uitgerust met optische beeldstabilisatie voor betere foto’s ‘s nachts, wat niet vanzelfsprekend is. Ook de frontcamera en ultragroothoekcamera zijn beter dan gebruikelijk, en filmen in 4k is mogelijk dankzij de Snapdragon 778G-soc, een van de snelste in dit prijssegment. Het 120Hz-oledscherm heeft hdr-ondersteuning, een hoge helderheid en een prima kleurweergave. Van deze korting met Black Friday – zo’n 50 euro – val je niet steil achterover, maar het is wel mooi meegenomen.”

Fairphone 4, 6GB ram – vanaf 499 euro

“De Fairphone past in deze tijden van duurzaamheid. Je kunt hem makkelijk repareren, de onderdelen blijven lang beschikbaar en het toestel is gemaakt van duurzame materialen. De grondstoffen komen uit plekken waarvan zeker is dat ze niet gepaard gaan met kinderarbeid of uitbuiting van mensen. Dat er een eerlijke prijs wordt gegeven voor die manier van werken, maakt het toestel natuurlijk aardig wat duurder dan bijvoorbeeld het model van Samsung in dit overzicht. Terwijl de Samsung eigenlijk op zich wel beter is. Fairphone 4 is echter wel gewoon een goed toestel. Wij hebben hem destijds bekroond met de Innovation Award. Deze smartphone kostte onlangs nog zo’n 570 euro, dus dit is een mooie prijsdaling.”

Sony Xperia 1 IV – vanaf 1.090,95 euro

“Dit is een monster van een smartphone, met een hele straffe camera, out of the box streamingmogelijkheden en een goed scherm. Het is echt een hebbeding voor vloggers, voor mensen die houden van fotografie en filmen. Het is wel een duur toestel. Sony prijst zichzelf eigenlijk een beetje uit de markt. Je vindt op zich even goede smartphones voor een lager bedrag. Sony heeft natuurlijk wel veel ervaring met normale spiegelreflexcamera’s. Die kennis stoppen ze ook in hun smartphones. Je kan er dus heel wat mee doen en handmatig mee instellen, zoals bij een gewone spiegelreflexcamera. Daar moet je van houden wanneer je foto’s maakt. Wie de voorkeur geeft aan automatische instellingen, waarbij je maar op de knop hoeft te drukken voor een mooie foto, zit beter bij een ander toestel. Dit is wel een mooie deal. Enkele maanden geleden betaalde je nog 1.400 euro voor deze smartphone.”

