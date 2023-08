Binnenkort Netflix-games op je tv? Bedrijf lanceert virtuele ‘controller’

Microsoft, Meta en honderden andere bedrijven hebben rechten op X, de nieuwe naam van Twitter

Twitter is herdoopt tot X, maar de nieuwe naam kan eigenaar Elon Musk in de problemen brengen. Microsoft, Meta en honderden andere bedrijven hebben namelijk rechten op het symbool X als handelsmerk, al zou Musks bedrijf hierdoor niet direct in gevaar zijn. Het is daarentegen wel waarschijnlijk dat er rechtszaken komen.