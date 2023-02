Binnenkort misschien nog meer ontslagen bij facebook en instagram: “Het jaar van efficiëntie”

Maar het is net de onzekerheid binnen het bedrijf die zorgt voor inefficiëntie, schrijft Financial Times op basis van Meta-medewerkers. Zo zijn sommige afdelingsbudgetten nog niet goedgekeurd, wat normaal voor het einde van het jaar gebeurt. Ook is er nog altijd geen duidelijkheid hoeveel medewerkers bepaalde teams zullen hebben. Daardoor kunnen managers geen plannen maken en gebeurt er momenteel weinig op sommige afdelingen en projecten. Zelfs bij zaken die normaal prioriteit hadden, zoals advertenties.