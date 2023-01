Bewezen: intensief sporten maakt je een betere gamer

Apple brengt vernieuwde HomePod naar België voor 349 euro

Apple heeft de slimme speaker HomePod opgefrist. Die zal 349 euro kosten en ook in België te koop zijn. Tot nu toe was enkel de kleinere HomePod Mini te koop in ons land. De vernieuwde luidspreker krijgt ondersteuning voor Matter, waardoor smarthometoestellen van verschillende merken ermee kunnen worden bestuurd.

18 januari