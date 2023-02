Betalen we binnenkort voor sociale media? Expert: “Economisch gezien een heel logische zet”

Lockheed test AI-gevechts­vlieg­tuig zonder piloot: “Mogen machines zelfstan­dig mensen doden?”

Een gevechtsvliegtuig van Lockheed-Martin heeft 17 uur lang gevlogen zonder piloot. Het werd bestuurd door artificiële intelligentie, de eerste keer dat zoiets gebeurt. De vraag stelt zich of we niet op gerobotiseerde oorlogen afstevenen door dit soort systemen: “Beslissingen over leven en dood kan je niet overlaten aan een machine”, vindt professor Sven Biscop, die zich specialiseert in veiligheid en defensie.