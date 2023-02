Betalen we binnenkort voor sociale media? “Een abonnementsformule zoals bij streamingdiensten, waarom niet?”

Betalen we binnenkort voor sociale media zoals we dat voor streamingdiensten als Netflix of Disney+ doen? De kans zit erin, stellen experts. Want na Twitter, Snapchat en Telegram lanceren nu ook Instagram en Facebook een betalende versie van hun diensten. Waarom kiezen Zuckerberg en co opeens voor de betalende route? En zullen gratis sociale media zo helemaal verdwijnen?