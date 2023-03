“Ben ik nog in dienst?”: Twitter-medewerker richt zich in tweet tot Musk en wordt ontslagen per mail

Een (ex)-medewerker van Twitter richtte zich in een tweet rechtstreeks tot topman Elon Musk met de vraag of hij nog in dienst was, gezien hij geen toegang meer kreeg tot zijn werkcomputer en niemand van HR hem een antwoord kon geven. Wat volgde, was een gesprek tussen Musk en de man op Twitter. Niet veel later kreeg de IJslander per mail de mededeling dat hij was ontslagen.