Bellen via prepaidkaart: hoeveel mensen doen het nog? En wat met je belwaarde als je overstapt naar een andere provider?

De nieuwe regeling voor prepaidklanten komt er op initiatief van federaal minister van Telecommunicatie Petra De Sutter (Groen). Voordien zagen consumenten die een prepaidtelefoonkaart gebruiken om te bellen en te sms’en hun resterende beltegoed in rook opgaan als ze overstapten naar een goedkopere operator. Dat is nu verleden tijd. “Elke euro telt”, zegt de minister in een persbericht over het initiatief.



Dalende populariteit

Uit een studie van telecomregulator BIPT blijkt dat consumenten die bellen met een prepaidkaart gemiddeld 23 euro per maand uitgeven aan telefonie. Het gebruik van prepaidkaarten kelderde de voorbije jaren, vermoedelijk omdat gebruikers zich sinds 2016 moeten registreren. In 2018 waren er nog ruim 2,8 miljoen gebruikers in ons land, vandaag zijn er dat nog 1,9 miljoen. Meer en meer mensen zijn op een abonnement overgestapt.

In ons land zijn Proximus, Orange, Mobile Vikings en BASE de voornaamste operatoren die een prepaidformule aanbieden. Daarnaast heb je ook nog enkele nichespelers zoals Simyo, JIM Mobile en Lyca Mobile. De waarde van een prepaidkaart varieert doorgaans tussen 10 en 50 euro. Wie overstapte voor alle belwaarde was opgebruikt, kon dus wel wat geld verliezen.



Termijn van vier weken

Maak je vandaag gebruik van een prepaidkaart en wil je overstappen naar andere, goedkopere operator? Dan kan je je provider voortaan vragen om het resterende bedrag terug te storten. Het nieuwe koninklijk besluit van minister De Sutter voorziet dat je oude provider het resterende tegoed binnen de vier weken op je rekening moet storten.

“Daarvoor moeten die klanten natuurlijk wel eerst hun overstap regelen in de winkel van hun nieuwe telecomoperator en hun oude nummer behouden”, zo valt te lezen in een persbericht van de minister.



Overstapkosten

Toch is overstappen naar een abonnement nog niet overal kosteloos. Telecomoperatoren kunnen namelijk 5 euro aanrekenen als consumenten overstappen, tenminste als dat vermeld staat in hun contract. “Vijf euro is trouwens ook de gemiddelde restwaarde die prepaidbellers vandaag verliezen als ze overschakelen”, schat het BIPT.



Wie beslist over te stappen naar een andere mobiele provider, maakt best een doordachte keuze. Via Mijntelco.be kan je alle verschillende abonnementen (inclusief tijdelijke promo’s) met elkaar vergelijken en kom je te weten welke formule het best bij je past.

