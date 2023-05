België op 39ste plaats in ranking van snelste internet, maar het verschil per provider loopt flink op

MijntelcoSnel en stabiel internet: dat beschouw je als vanzelfsprekend, tot je verbinding het laat afweten natuurlijk. Het is tegenwoordig een must, niet alleen voor ontspannende activiteiten, zoals gamen of het streamen van films en series, maar ook voor wie thuis werkt of regelmatig virtueel vergadert. Met deze basistips van Mijntelco.be zorg je ervoor dat je internet snel genoeg is.

Wat is de internetsnelheid in België?

Volgens het gespecialiseerde Speedtest.net bevindt België zich wereldwijd op de 39ste plaatst op de ranking van landen met het snelste internet. De gemiddelde downloadsnelheid in ons land bedraagt 55 Mbps, de gemiddelde uploadsnelheid 11 Mbps. De vertraging op elke verbinding ligt rond de 24 milliseconden.

Er zijn ook interessante gegevens beschikbaar over de verschillende providers in ons land. Telenet/BASE mag zich vandaag de snelste internetprovider noemen, met een gemiddelde downloadsnelheid van 70 Mbps, gevolgd door Proximus en Orange, die gemiddelde snelheden van 66 Mbps en 39 Mbps laten optekenen. Bovendien blijkt Telenet ook de meest consistente provider te zijn. Het snelste internet vinden we doorgaans in de regio’s Antwerpen en Gent.



Bespaartip: Met een internetabonnement uit deze lijst ben je jaarlijks tot 300 euro voordeliger af.

Hoe snel is jouw internet?

De gemakkelijkste manier om te weten te komen of je internetverbinding aan de verwachtingen voldoet, is door een snelheidstest uit te voeren. Er zijn talloze websites beschikbaar waarop je gratis de snelheid van je internetverbinding kunt testen.

Als je internetverbinding inderdaad trager is dan wat je abonnement aangeeft, is het aan te raden om dat te melden bij je internetprovider en eventueel over te stappen als er geen oplossing uit de bus komt.



Voer tests uit op verschillende tijdstippen van de dag én meerdere keren per week: onze tips voor een correcte snelheidstest.

Hoe kies je het ideale abonnement?

Soms is trage internetconnectiviteit simpelweg te wijten aan een internetabonnement met lage snelheden. In dat geval is het aan te bevelen om te switchen naar een abonnement met hogere snelheden. Over het algemeen is een snelheid van 100 Mbps voldoende om te kunnen surfen, e-mails te lezen, bestanden te downloaden en zonder problemen HD-films en te streamen.

Als je echter films en series wil streamen, gamen en bestanden downloaden op verschillende apparaten tegelijk, dan kan je huidige abonnement wellicht niet voldoen en is een upgrade naar een hogere snelheid noodzakelijk. Het is dus belangrijk om na te gaan wat jouw persoonlijke verbruiksnoden zijn wanneer het op internetsnelheid aankomt en in functie daarvan voor het juiste abonnement te kiezen.

Met een internetabonnement met snelheden tot 1 Gbps zit je hoe dan ook gebeiteld. Vandaag bieden enkel Telenet, Orange en Mobile Vikings internetabonnementen met snelheden tot 1 Gbps aan. Telenet en Orange doen dat via het ‘traditionele’ kabelnetwerk, Mobile Vikings via het fibernetwerk. Om op dat laatste netwerk te kunnen surfen heb je wel een aansluiting op het glasvezelnetwerk nodig, dat nog niet overal aanwezig is. De uitrol daarvan door de verschillende operatoren is wel volop aan de gang.



Tot tientallen euro’s verschil per maand: dit zijn de goedkoopste internetabonnementen met een hoge downloadsnelheid.

Zijn er nog andere oorzaken voor traag internet?

Als je trage internetsnelheden ervaart die niet te wijten zijn aan je abonnement, zijn er andere mogelijke oorzaken, zoals problemen met je internetmodem. De modem resetten kan mogelijk het probleem oplossen. Ook een nieuwe modem kan wonderen doen voor je internetverbinding. Controleer eerst altijd of je apparaat software-updates nodig heeft en of er virussen op je apparaat aanwezig zijn die de internetverbinding vertragen. Een regelmatige virusscan kan dat probleem oplossen.

Tip: Het blijft hoe dan ook zinvol om jouw internetverbruik in kaart te brengen en in functie daarvan voor het juiste internetabonnement te kiezen. Er zijn namelijk verschillende formules beschikbaar, met snelheden van 30 Mbps tot 1 Gbps. Via de vergelijker van Mijntelco.be hieronder kan je makkelijk nagaan welk abonnement het best bij jou past, tegen een zo laag mogelijke prijs.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees meer op Mijntelco.be:

Dit artikel is je aangeboden door onze partner Mijntelco.be.

Mijntelco.be is een onafhankelijke telecomvergelijker van internet, mobiele telefonie, televisie en vaste lijn.