Belgen stuurden vorig jaar meer dan 11 miljard sms'jes: dit zijn de beste abonnementen daarvoor

Ruim drie decennia

Het blijvende gebruik van sms-diensten hoeft niet te verbazen. De ‘short message service’, of kortweg sms, bestaat intussen meer dan dertig jaar. De eerste sms werd in 1992 verstuurd en het medium groeide daarna uit tot één van de populairste communicatiemiddelen ter wereld. Het versturen van berichten naar eender wie, eender waar en eender wanneer is sindsdien een evidentie.



Dalend gebruik

Toch lijkt het gebruik van de sms over zijn hoogtepunt. Dat valt onder meer te verklaren door het slechte imago dat ontstond toen sms’en nog betalend was. Diensten als WhatsApp boden een gratis alternatief aan en gebruikers stapten logischerwijs over. De gratis communicatieapps blinken bovendien uit in gebruiksgemak en laten onder meer het delen van mediabestanden toe. Providers doken te laat mee in die gratis trend en kwamen pas vanaf 2012 met bundels voor gratis en onbeperkt sms’en.

De evolutie van het sms-verkeer verloopt niet snel. Wel stellen de operatoren in ons land jaar na jaar vast dat het sms-verkeer daalt. Zo werden in 2022 zo’n 11,43 miljard sms’jes verstuurd, terwijl dat cijfer in 2019 nog op 17,84 miljard lag. Het aantal belminuten blijft min of meer stabiel sinds 2020.

Toch nog nuttig

... Alleszins, in bepaalde omstandigheden. Tijdens storingen van andere communicatiediensten blijkt dat mensen snel teruggrijpen naar de sms als communicatiemiddel.

Daarnaast dient het sms-verkeer vandaag ook als verificatie- of informatiemiddel, bijvoorbeeld voor bezorgdiensten, inlogcodes of afspraakherinneringen. Sms-diensten bieden immers de garantie dat het bericht bij de juiste persoon aankomt. Dat gebeurt bovendien sneller dan bijvoorbeeld e-mail.

Gratis bellen, sms’en én voldoende data

Maak jij veel gebruik van de sms-functie, en amper van andere communicatieplatformen zoals WhatsApp? Dan is het belangrijk dat je daar je abonnement op afstemt. Gratis sms’en behoort tegenwoordig standaard tot elk abonnement. Goedkopere abonnementen hebben dan wel weer een beperkt aantal belminuten.

Op je factuur kan je nagaan hoeveel minuten jij maandelijks belt. Ligt dat cijfer eerder laag, dan kan je gerust voor een abonnement met beperkte belminuten kiezen. Zo biedt Youfone een abonnement aan met 200 belminuten en 5 GB mobiele data voor 9 euro per maand.

Dezelfde redenering gaat op voor mobiele data. Gebruik je hoofdzakelijk mobiele telefonie als primair communicatiemiddel, dan heb je minder mobiele data nodig dan een persoon die elke dag via WhatsApp of Messenger communiceert. Ook dat verbruik kan je raadplegen op je factuur. Het edpnet-abonnement van 400 belminuten en 2 GB is een voorbeeld van een formule met veel belminuten en relatief weinig mobiele data. De maandelijkse prijs daarvan? 8 euro.



Keuze genoeg

Dat je weinig communiceert via WhatsApp of Messenger, betekent natuurlijk niet noodzakelijk dat je mobiel dataverbruik laag ligt. Er zijn nog altijd Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, YouTube, enzovoort. Door voor voldoende data te kiezen, hoef je je geen zorgen te maken over je verbruik.

Vanaf het moment dat je voor een hoog datavolume opteert (5 GB of meer), behoort onbeperkt bellen en sms’en quasi standaard tot je abonnement. Keuze genoeg dus. Vanaf dat moment zijn enkel de nodige mobiele data – in functie van jouw verbruik – nog van tel in de keuze van jouw abonnement.



