Bedrijf lanceert sekstoy met ChatGPT-integratie: “Eindeloze stroom pikante verhalen”

Chinese hackers hadden maand lang toegang tot e-mailac­counts van West-Europese overheden, zegt Microsoft

Storm-0558, een in China gevestigde hackersgroep, slaagde erin om toegang te krijgen tot e-mailaccounts van zo’n 25 organisaties, waaronder overheidsinstanties in West-Europa. Dat schreef Microsoft dinsdag in een blogbericht. De hackers bleven bovendien ongeveer een maand lang onopgemerkt totdat klanten bij Microsoft begonnen te klagen over abnormale activiteiten op hun accounts.