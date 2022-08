Back to the nineties: waarom deze flip phone dé must-have is

Chokers, bootleg jeans, sneakers met platformzolen en bucket hats: de nineties en nillies zijn helemaal terug van weggeweest. En niet alleen in de mode grijpen we terug naar iconen van vroeger, ook onze smartphone hullen we anno 2022 in Y2K-thema. Siert opnieuw menig spiegelselfie: de flip phone, oftewel smartphone die je kunt openklappen. Flip it, share it!

Voor de boomers en al wie niet tot Gen Z (iedereen die geboren is tussen 1997 en 2012) behoort: met ‘Y2K’ bedoelen we simpelweg ‘year 2000’. De Y2K-mode is helemaal hip. Denk maar aan fluwelen trainingspakken (Juicy Couture, iemand?), crop tops die je blote buik zonder gêne laten zien en glanzende, volumineuze jassen die een beetje doen denken aan Millet. En ook smartphones worden steeds vaker in een Y2K-jasje gehuld, geïnspireerd op de iconische ‘flip phone’. Niet alleen voor Gen Z, maar voor al wie dol is op technische snufjes en een haarscherpe camera, lanceert Samsung de Galaxy Z Flip4.

Uniek design met twee schermen

De nostalgie van een openklaptelefoon, gecombineerd met alle technologische hoogstandjes die een smartphone anno 2022 moet hebben: da’s de Galaxy Z Flip4. Deze smartphone kun je letterlijk dubbelvouwen, maar ook dichtgeklapt is hij te bedienen. Zo neemt hij bovendien veel minder plaats in je handtas of broekzak in. Op het coverscherm check je nog snel hoeveel whatsappberichten er zijn binnengekomen en hoeveel likes je intussen op die ene reel verzamelde. Je skipt nummers, op zoek naar die ene schijf van op Tomorrowland en je kunt gewoon opnemen wanneer iemand je belt (hallo, mama!). Extra cool: wanneer je de smartphone in ‘Flex Mode’ zet, kun je meerdere apps op twee schermen tegelijkertijd gebruiken.

Lang leve de smartphone

Bang dat je scherm sneller stuk gaat door al dat openvouwen? Geen stress: de Flip4 heeft Gorilla Glass Victus+, waardoor het scherm solide aanvoelt en lang meegaat. Vouw ‘m gerust open zoveel je wilt, want het sterke scharnier kan wel tegen een stootje. En aan schermtijd geen gebrek, want de batterij gaat bijzonder lang mee. Met de snellader is hij binnen het uur helemaal opgeladen. Op vakantie, op de festivalweide, op een cantus of op een bbq met vrienden: de Flip4 is bestand tegen schokken en is waterdicht dankzij IPX8-technologie. Maar ‘t is vooral de camera die maakt dat je de smartphone altijd op zak wil hebben.

Je eigen statief

Doordat je hem kunt vouwen, creëer je met die camera op een unieke manier content. Met de FlexCam kun je vanuit de gekste hoeken TikToks, groepsfoto’s, selfies en video’s maken. Ook dichtgevouwen kun je de camera makkelijk gebruiken, dankzij het coverscherm met touchscreen. En heb je andere Galaxy-toestellen in huis? Verbind je Buds, de Galaxy Watch of je laptop met je smartphone en blijf altijd en overal verbonden.

Het grote broertje: de Galaxy Z Fold4

Zie je het iets grootser? Wie z’n smartphone ook graag in een professionele context gebruikt, zit met de Galaxy Z Fold4 goed. Daarmee kun je makkelijk multitasken op een groter scherm. In ‘Flex Mode’ gebruik je opnieuw meerdere apps tegelijk, handig wanneer je bijvoorbeeld notities wil maken tijdens een videocall. Dat kan ook on the go terwijl je naar het werk pendelt met de trein, want het design is lichter en dunner.

Dit model heeft vijf camera’s en met de functie ‘Nightography’ schiet je ook mooie foto’s in het donker. Het scherm van de Fold4 wordt door sterk glas beschermd, het scharnier is stevig genoeg om vaak, of zelfs héél vaak opengevouwen te worden. En neem gerust een pauze om te gamen tussen het werk door, want met een hogere refresh rate (tussen 1 en 120 Hz) mis je helemaal niets. Verbind ook gerust de Buds, de Galaxy Watch of je laptop met de Fold4, zodat je altijd en overal verbonden blijft.

Gen Z of niet: de Z Flip4 en Z Fold4 zijn pareltjes die je met eigen ogen wil zien. Ontdek nu al de nieuwste modellen van Samsung.