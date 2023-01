Australische universiteiten keren terug naar examens met pen en papier nadat studenten betrapt worden met artificiële intelligentie

Australische universiteiten gaan terug in de tijd. Taken werden ondertussen al jaren digitaal gemaakt, maar nu gaan ze toch terug overstappen naar pen en papier. De reden? Leerlingen begonnen artificiële intelligentie (AI) te gebruiken om automatisch essays te schrijven. Universiteiten hebben nu beslist dat elk gebruik van AI spieken is. Toby Walsh, een AI-deskundige, zegt echter dat het ijdele hoop is van de universiteiten: “Deze wapenwedloop kunnen ze nooit winnen”.

Het programma dat studenten gebruikten was ChatGPT. Het is software die tekst genereert over elk onderwerp en werd in november gelanceerd. Het programma is ondertussen al verboden op alle apparaten in de openbare scholen van New York vanwege de bezorgdheid over de “negatieve impact op het leren van studenten”. Daarnaast is er ook een kans op plagiaat.

Het programma werd getest door een Londense academicus. Hij stelde het programma een examenvraag uit 2022 en blijkbaar beantwoordde de AI de vraag “coherent en volledig”. Daarnaast week het antwoord ook niet af, iets wat studenten wel vaak doen. Hij voegde eraan toe dat hij “een ander soort examen zou moeten maken” of studenten de toegang tot internet zou moeten ontzeggen voor toekomstige examens.

“Snel en geloofwaardig”

Australische universiteiten hebben hun bezorgdheid geuit over de kracht van ChatGPT om snel en geloofwaardig academisch werk te leveren. De acht meest toonaangevende universiteiten van het land zeggen dat ze de manier waarop ze dit jaar examens afnemen, zullen herzien vanwege de opkomende technologie.

Doctor Matthew Brown, zegt tegen The Guardian dat ze AI proactief zullen aanpakken door examens onder toezicht te laten afnemen en vaker examens met pen te laten invullen. “Het veranderen van toetsen is van cruciaal belang, zo proberen we de AI-ontwikkelingen voor te zijn.”

De Universiteit van Sydney noemt nu ook “het genereren van inhoud met behulp van kunstmatige intelligentie” een vorm van spieken. “Al weten we ook wel dat AI studenten kan helpen bij het leren en in de toekomst deel zal uitmaken van de hulpmiddelen die we op het werk gebruiken”, zegt de woordvoerder.

“Wapenwedloop”

“We hadden moeten weten dat dit eraan zat te komen”, vertelt Toby Walsh, professor in kunstmatige intelligentie, aan The Guardian, “Het is een verandering, het is toegankelijk, het heeft een mooie interface en het is makkelijk om mee te spelen.”

Walsh zegt dat het simpelweg verbieden van het platform niet realistisch is. “Er zijn technische oplossingen zoals digitale watermerken, maar je kunt er gewoon een ander programma overheen laten lopen om het watermerk te vernietigen. Het is een wapenwedloop die nooit zal eindigen, en je zal die ook nooit winnen.”

Walsh vertelt de Britse krant ook dat AI-technologie een groot potentieel heeft voor innovatie en stroomlijning in de onderwijssector. “Leraren hebben een hekel aan het verbeteren van essays, maar met geschikte aanwijzingen kan AI worden gebruikt om essays te nakijken en feedback te geven.”

“Universiteiten zeggen dat ze de geletterdheid niet willen vernietigen, maar hebben rekenmachines de wiskunde vernietigd? Nee.”, besluit Walsh.