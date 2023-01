Artificiële intelligentie ontdekt 8 signalen die van buitenaards leven kunnen zijn

SETI heet het onderzoek naar buitenaards leven - Search for extraterrestrial intelligence - en het gebeurt met gigantische telescopen die ‘straling’ uit het heelal opvangen. Het doel is simpel maar moeilijk: zoeken naar signalen die van intelligente wezens op een andere planeet, in een ander zonnestelsel kunnen komen.

Uiteraard vangen die telescopen ook allerlei signalen op die helemaal niets met aliens te maken hebben. Denk aan het signaal van radiozender Q-Music of de ontploffing van een ster. SETI zet nu artificiële intelligentie in om tussen alles wat wordt opgevangen te speuren naar iets wat mogelijk contact met buitenaardse wezens kan zijn.

“De grootste uitdaging voor ons is niet om signalen op te vangen en de data te krijgen”, vertelt Sofia Sheikh van het SETI-instituut. “Het moeilijke gedeelte is het onderscheid te maken tussen signalen uitgezonden door menselijke technologie of door die van technologie ergens anders in het heelal.”

Quote De grootste uitdaging is niet om signalen op te vangen maar om het onder­scheid te maken tussen menselijke en buitenaard­se signalen. Sofia Sheikh, SETI

Daarom gebruikt SETI vanaf nu ook ‘machine learning’, eigenlijk heeft een computer geleerd om signalen te zoeken die mogelijk van buitenaardse beschavingen komen. En daar is die AI béter in dan andere technieken. Zo heeft hij acht signalen ontdekt in gegevens die eerder al waren onderzocht. Die acht signalen bleken uiteindelijk niet afkomstig van een beschaving op een andere planeet.

Maar de toekomst is wel aan AI, voor SETI: “Het is echt een nieuw tijdperk waarin we nu terchtkomen, dankzij deze nieuwe technologie”, zegt Franck Marchis van SETI Californië. Het enthousiasme van wetenschappers is groot, en ook de kans dat het eerste contact ooit met aliens niet ontdekt wordt door een mens maar een ‘slimme’ computer.

Lees ook: