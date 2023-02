"Apple Watch meet binnenkort (eindelijk) glucose zonder prik”

“Zelfs verlies wordt als winst voorge­steld om dopamine op te wekken”: wat maakt gokkasten zo verslavend en hoe ga je daar best mee om?

In Las Vegas kun je zelfs nog voor je de luchthaven uit bent àl je dollars in een gokkast verkwanselen. Ook in onze casino’s – en in cafés over het hele land - staan allerlei soorten slotmachines en goktoestellen. Veel mensen die beginnen te spelen, kunnen op den duur niet meer stoppen. Daar zitten verschillende trucjes van de bedenkers achter. “De snelheid waarmee spelers ‘aan de lopende band’ kunnen blijven spelen, geldt als meest invloedrijke eigenschap”, weten doctoraatsstudenten Maarten Denoo (KU Leuven) en Lowie Bradt (UGent) van Gam(e)(a)ble.