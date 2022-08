Apple vraagt gebruikers dringend software-update te doen na beveiligingslek

Samsung Flip 4 iets duurder dan voorganger: techgigant stelt ook Fold 4, nieuwe smartwat­ches en oortjes voor

Laten we met de deur in huis vallen: na een significante prijsdaling vorig jaar is de Samsung Galaxy Z Flip 4 dit jaar een beetje duurder geworden. De plooibare smartphone kost vijftig euro meer dan de voorganger, om precies te zijn. Verder zijn er niet al te veel verrassingen bij de nieuwe toestellen van het bedrijf. De Galaxy Z Fold 4 is een beetje beter dan het model van vorig jaar en daarnaast zijn er met de Samsung Watch 5 en Watch 5 Pro twee nieuwe smartwatches. Tot slot zijn er draadloze oortjes die de naam Galaxy Buds 2 Pro kregen.

10 augustus