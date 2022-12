Apple lanceert doe-het-zelfreparatie voor Macs en iPhones in België

Onze redactie testte het afgelopen jaar 23 smartpho­nes uit: deze 5 kwamen het best uit de test

Tijdens Black Friday zijn er zodanig veel smartphones met korting dat het moeilijk is om door de bomen het bos te zien. Een hoge korting betekent namelijk niet per se dat het een goede aankoop is. Onze redactie testte dit jaar al 23 verschillende telefoons uit. Daaruit selecteerden we vijf smartphones waarvan je in de gaten moet houden of je ze goedkoper op de kop kan tikken.

22 november