"Apple introduceert de USB-C-poort waarschijnlijk bij de iPhone 15 deze herfst": dit verandert er op techvlak in 2023

TweakersOok technologieland ontsnapt in 2023 niet aan verschillende nieuwe regels en wetten. Expert Joris Jansen van technologiesite Tweakers laat zijn licht schijnen op de voornaamste nieuwe regelgeving in België en, bij uitbreiding, Europa.

iPhone 15 mét USB-C(?)

Dit jaar zou het er eindelijk van moeten komen: een iPhone met USB-C-laadpoort. Apple komt daarbij, ietwat gedwongen, stilaan tegemoet aan de Europese regelgeving. Die schrijft voor dat alle smartphones die na 28 december 2024 op de markt komen een USB-C-poort moeten hebben om op te laden. Zo komt er één aansluiting voor alle draagbare elektronica, ongeacht het merk.

“De iPhone 14 beschikt nog niet over de USB-C-poort, maar dus gewoon over de Lightning-aansluiting. Apple hoeft dit jaar nog niet per se al de Lightning-poort op te doeken voor de iPhone 15, die in de herfst zal verschijnen, maar toch wordt er vanuit gegaan dat het bedrijf dit jaar de switch zal maken”, duidt Joris Jansen van Tweakers.



Apple is al langer bezig met de overstap op USB-C. Veel nieuwe tablets en pc’s van het merk, zoals recente iPad Pro’s, iPad Airs, Macs en MacBooks, maken al gebruik van een universele USB-C-poort voor de stroomvoorziening. Apple is ook bezig met de ontwikkeling van adapters, zodat bestaande accessoires met een Lightning-aansluiting op een USB-C-poort kunnen worden aangesloten.



Digital Markets Act en Digital Services Act (DMA en DSA)

De DMA en de DSA zijn twee nieuwe Europese verordeningen om onder meer de macht van bigtechbedrijven te beteugelen. “Deze wetten voorzien een betere positie voor internetgebruikers, extra toezicht op én regels voor de wereldwijd grootste onlineplatforms en meer verantwoordelijkheden voor aanbieders van digitale diensten richting hun gebruikers.

“Beide wetten zijn in november vorig jaar van kracht geworden, maar het is niet zo dat bedrijven nu al meteen aan alles moeten voldoen. Soms is dat pas in de loop van dit jaar en bepaalde zaken gelden ook pas vanaf 2024”, zegt Joris Jansen, die op de website van Tweakers de specifieke regels van DMA en DSA verder toelicht.

“De DSA gaat vooral over de digitale content op platforms, hoe moet worden omgegaan met illegale content en welke verantwoordelijkheden daarbij rusten op platforms van verschillende grootten. Deze wet legt voorwaarden en verplichtingen op aan alle digitale diensten die in de EU opereren.

De DMA richt zich vooral op grote spelers met een economische en technische machtspositie. Het gaat om bedrijven met een zogeheten poortwachters- ofwel gatekeeperfunctie. Daarbij kun je bijvoorbeeld denken aan Apple met zijn App Store of Amazon en hoe dat bedrijf omgaat met externe verkopers op zijn platform. De DMA voorziet erin dat derde partijen op de dienst of het platform van de poortwachter kunnen opereren. Verder zijn er allerlei zaken die expliciet verboden worden, zoals de poortwachter die zijn eigen producten en diensten op een gunstigere wijze aanbiedt, bijvoorbeeld door een hogere rangschikking op de website.”



Bestrijding seksueel misbruik

“De DMA en de DSA zijn de belangrijkste twee EU-wetten op hun terreinen. Nog meer op de inhoud van platformen is er ook bijvoorbeeld de verordening tot vaststelling van regels ter voorkoming en bestrijding van seksueel misbruik van kinderen. Dat gaat over een specifieke vorm van illegale content die de EU wil bestrijden, en waarbij de privacy nogal onder druk lijkt te komen. Er komen allerlei wetten vanuit de EU die gevolgen zullen hebben op technologisch gebied, zoals ook de Cyber Security Act en de AI Act.

Veel van deze wetten zijn pogingen van de EU om meer grip te krijgen op bedrijven en hun diensten en producten, maar ook pogingen om in te spelen op de veranderende omstandigheden. De consensus is bijvoorbeeld dat de oude mededingingswetgeving niet meer voldoet in de huidige situatie van een paar heel grote spelers. Tegelijk is er ook regelmatig kritiek te horen, omdat de Commissie, de lidstaten en/of het Parlement soms te veel geloof hebben in de effectiviteit van technische maatregelen en dat daarbij de privacy van burgers nog wel eens het kind van de rekening kan worden”, besluit de expert.

