App om Philips Hue-lampen te verbinden met Samsung-tv kost 130 euro

Sfeerverlichting waarvan de kleur afgestemd is op wat er op je televisie te zien is: wie een tv van Philips en lampen van Philips Hue in huis had, kon daar al van genieten. Voor eigenaars van bepaalde Samsung-tv’s introduceert Signify, het bedrijf achter de slimme verlichting, een app van maar liefst 130 euro waarmee de woonkamer kleurrijker gemaakt kan worden.

Eén van de belangrijkste argumenten om een tv van Philips in huis te halen is Ambilight. Dat zijn ledlichten aan de zij- en achterkant van het toestel die van kleur veranderen afhankelijk van wat er op het scherm te zien is. Daarnaast is het mogelijk om de slimme lampen van Philips Hue te koppelen aan een tv van hetzelfde merk. Zo kunnen ook die mee van kleur veranderen.

Qua tv’s is Philips echter slechts een kleine vis. Ze worden bovendien gemaakt door TP Vision, dus een ander bedrijf dan dat de slimme Hue-lampen maakt. Signify verkoopt daarom al een tijdje de Hue Play HDMI, een kleinood van een forse 269 euro dat je in eender welke tv plugt zodat de slimme lampen mee van kleur kunnen veranderen.

Volledig scherm Je kan de Philips Hue Sync TV-app van 130 euro op verschillende manieren instellen: van de intensiteit tot de helderheid van de lampen. © Signify

Het nadeel daarvan is dat het enkel werkt met video van andere toestellen, zoals de Chromecast of een digibox. Als je tv kijkt via een ingebouwde app, worden je slimme lampen niet gesynchroniseerd. De app Hue Sync TV van 130 euro brengt daar nu verandering in.

Je hoeft geen apart doosje meer aan te sluiten en de kleuren zullen veranderen ongeacht op welke manier je naar tv kijkt: ingebouwde apps of niet. De prijzige software is er enkel voor Samsung-tv’s die sinds vorig jaar op de markt zijn gekomen in de Q60-reeks of hoger. De app is vanaf donderdag 5 januari te downloaden in de Samsung TV-appwinkel.