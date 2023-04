Antwerps camerabedrijf beveiligt eigen camera slecht, waardoor iedereen meekijkt: “Wij verkopen een waterdicht beveiligingssysteem”

Het is wat ironisch: een bedrijf gespecialiseerd in camerabewaking heeft de eigen camera van het magazijn niet beveiligd, waardoor iedereen op internet kon meekijken. Zo zag je onder andere hun wagens met daarop ‘security’ in beeld staan. Het tweede geval op korte tijd, nadat ook een rendez-voushotel een camera niet beveiligd had. Hoe voorkom je nu zelf dat je camera zo te kijk staat?

Op de beelden kon iedereen de voertuigen van het bedrijf, dat zich in de provincie Antwerpen bevindt, bekijken en af en toe een werknemer zien rondlopen in het magazijn. Ook een camerasysteem dat het bedrijf vermoedelijk plaatst op werven was duidelijk te zien. Het gebruikt camera’s van hetzelfde merk als die van het rendez-voushotel waarvan de camera aan de balie zichtbaar was voor de hele wereld. Er waren geen speciale technieken nodig om de beelden te bekijken, dat kon iedereen met de juiste link.

Gemeld

Bij dit bedrijf zijn we niet langsgeweest omdat het door de opschriften en logo’s in beeld erg duidelijk was om welke vestiging het ging. Meteen nadat we (snel) contact opgenomen hebben, zijn de camera’s offline gehaald. Het bedrijf heeft dus snel en correct ingegrepen. Het is evident dat we niet bekendmaken om wie het gaat.

Volledig scherm Aan water geen gebrek. © HLN

Uit de beelden bleek dat de werknemers alvast voldoende water drinken, want er waren verschillende bidons van een Sip Well opgeslagen in het magazijn. Net als leidingen om de bedrading voor camera’s van klanten deskundig langs gevels te leiden. Het bedrijf spreekt in zijn marketing over het leveren van ‘een waterdicht’ beveiligingssysteem.

Fenomeen

Het kan dus iedereen overkomen, zo'n camera slecht beveiligen. Wie even rondkijkt, merkt meteen dat het aantal bewakingscamera’s toeneemt. Eenduidige cijfers over het aantal toestellen dat in ons land verkocht wordt, zijn er niet. En dan nog zouden die een grove onderschatting zijn, want veel mensen kopen ze gewoon bij de eerste de beste website die ze goedkoop aanbiedt, waardoor de aankoop niet geregistreerd wordt bij de grote retailers. Er zijn camera’s van bekende merken zoals Google of Amazon. Maar ook varianten die spotgoedkoop - soms zelfs voor enkele euro’s - worden aangeboden op internet.

Volledig scherm Het aantal bewakingscamera's neemt toe. © Marc Baert

Hoe meer camera’s we plaatsen, hoe groter het risico dat iemand ze misbruikt. De eigenaar van het rendez-voushotel in Oost-Vlaanderen liet zijn toestellen beveiligen door een externe firma. Maar dan nog kan het dus fout gaan. Hoe vermijd je dat? We geven enkele tips.

Internet niet altijd nodig

De meeste mensen vinden het leuk om hun camera’s niet enkel te verbinden met hun netwerk, meestal via wifi. Maar ook om ze toegankelijk te maken via het internet zodat ze de beelden kunnen bekijken vanop afstand. Dat gebeurt bij de meeste commerciële toestellen via een app. Doorgaans is die van de bekende merken het best beveiligd, denk aan Google (Nest) of Amazon (Ring). Ook al loop je ook daar nog altijd een risico als bijvoorbeeld iemand een lek ontdekt, zo beweerde een criminele bende vorige maand dat ze bij Ring gegevens heeft gestolen.

Volledig scherm Een deurbel met camera. © Shutterstock

Maar onbekende en goedkope merken doen vaak al helemaal niet de moeite om hun app waterdicht te maken omdat ze minder risico lopen. Ze hebben geen ‘grote’ merknaam die ze moeten beschermen. Dus is veiligheid van hun app vaak geen prioriteit. Of ze updaten hem niet als hackers een lek gevonden hebben. Daarom is het aan te raden om camera’s die je vanop een afstand met een app (of via een website) kan raadplegen steeds te kopen bij een bedrijf dat er belang bij heeft die camera ook goed te beveiligen.

Vraag je ook altijd af of die camera wel echt internettoegang nodig heeft. Je kan beter de beelden van een camera lokaal opslaan en internettoegang blokkeren voor zowel het opnametoestel als de camera. Dat kan meestal in je router of firewall ingesteld worden. Niet elke camera biedt trouwens de functie om jouw beelden op te slaan op een lokale harde schijf. Er zijn ook camera’s die enkel via de cloud werken.

Wachtwoorden

Hoewel heel wat camera’s tegenwoordig met unieke wachtwoorden uit de doos komen, of ze vragen bij installatie meteen om het standaard wachtwoord aan te passen, is dat niet altijd het geval. Zit bij jouw camera een papiertje met daarop een gebruikersnaam en wachtwoord, ga er dan meteen van uit dat die gegevens veranderd moeten worden.

Quote Je kan bij sommige camera’s gewoon inloggen met het wachtwoord ‘admin’

Zeker bij toestellen die generieke inloggegevens hebben moet je alert zijn, zoals ‘admin’. Op internet circuleren lijsten van fabrikanten en de standaard wachtwoorden die je nodig hebt. Het is vaak het eerste wat een hacker probeert als die jouw camera’s wil kraken.

Updaten

Camera’s vertonen soms lekken zonder dat jij daar als gebruiker iets aan kan doen. Dat komt omdat ze allemaal software aan boord hebben die al eens een lek vertoont. Zodra één van die bugs bekend is, zal een goede fabrikant een update uitbrengen voor je toestel. Zolang je die niet uitvoert, is jouw toestel kwetsbaar. Daarom is het belangrijk om altijd zo snel mogelijk die updates uit te voeren. Soms hebben camera’s zelfs de mogelijkheid om dat automatisch te doen. Een functie die je meestal alleen kan gebruiken als je de camera aan het internet hebt gekoppeld (of dat tijdelijk even doet).

Volledig scherm Snellere internetverbindingen zoals via glasvezel, betekenen dat heel wat mensen hun camera's toegankelijk kunnen maken via het internet. © REUTERS

Laat je hacken

Deze tip is vooral van toepassing voor bedrijven, maar ook particulieren met een camerasysteem hebben er baat bij. Als je veel toestellen aan je netwerk koppelt, laat dat netwerk dan ook ‘testen’ door een externe partij. Dat kan een ethisch hacker zijn die regelmatig probeert om jouw camera’s en andere toestellen te kraken. Of een slim buurmeisje dat IT studeert en zich zo amuseert.

Dat soort dienstverlening is niet goedkoop, en zelfs bedrijven investeren er vaak niet in. Jammer, want iemand die in de huid van een hacker kruipt en de zwakke plekken van jouw netwerk en bijgevolgd camera’s zoekt is misschien nog de béste manier om alle maatregelen die je hiervoor getroffen hebt aan de werkelijkheid te toetsen.

Hang geen camera’s

Tot slot: ben je niet helemaal mee met de techniek achter een bewakingscamera? Installeer er dan gewoon geen. De kans dat je iemand betrapt die bij je inbreekt is relatief klein. De kans dat je zonder kennis van dit soort toestellen iets verkeerd instelt en zichtbaar bent voor iedereen die jouw onbeveilgde camera vindt is dat niet. Je bent als uitbater of eigenaar altijd verantwoordelijk voor beelden die uitlekken. Zelfs als je niet zeker weet of een hacker de beelden daadwerkelijk bekeken heeft ben je verplicht iedereen die voorbij die camera is gepasseerd te verwittigen als het fout gaat.

