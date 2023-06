Amerikaanse tiener (14) gaat volgende maand aan de slag bij Musks ruimtevaartbedrijf SpaceX

Door deze uitvinding zie je het eten in een microgolf­oven eindelijk goed

We kennen het allemaal: door het deurtje van een microgolfoven turen om te kijken of je eten al gaar is. Dat is niet gemakkelijk, want voor het glas zit een soort draadnet dat je afschermt voor de microgolven en voorkomt dat de watermoleculen in je hoofd mee opwarmen samen met je lasagne. En daardoor is dat deurtje ook minder transparant. Maar daar is (eindelijk) een oplossing voor.