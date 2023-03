Amerikaanse regering verzocht Chinese eigenaar om TikTok te verkopen

Een van grootste platforms voor witwassen van cryptomun­ten opgerold, zegt Europol

De Duitse en Amerikaanse autoriteiten hebben, met steun van de Europese politiedienst Europol, ChipMixer in het vizier genomen. ChipMixer is een zogenoemde ‘mixer’ van cryptomunten die bekend is bij cybercriminelen en zou betrokken zijn bij witwassing. Ook de Belgische federale politie was betrokken bij het onderzoek, net als Poolse en Zwitserse diensten.