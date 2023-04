Amerikaanse openbare radiozender NPR staakt activiteiten op Twitter wegens omstreden “door de overheid gefinancierd” label

Twitter had vorige week een label geplaatst bij de accounts van NPR. Aanvankelijk werd de omroep aangeduid als een "aan de staat gelinkt medium", maar later werd die omschrijving aangepast naar "door de overheid gefinancierd medium". Volgens het helpcenter van Twitter wordt die laatste benaming gebruikt voor media waarbij de overheid "controle heeft over redactionele inhoud via financiële middelen, directe of indirecte politieke druk en/of controle over productie en distributie".

In een reactie heeft NPR beslist om de activiteiten op Twitter stop te zetten. "De accounts van NPR als organisatie zullen niet langer actief zijn op Twitter omdat het platform acties onderneemt die onze geloofwaardigheid ondermijnen door ten onrechte te laten uitschijnen dat we niet redactioneel onafhankelijk zijn", meldt de omroep in een mededeling.

"We plaatsen onze journalistiek niet op platforms die een interesse hebben getoond in het ondermijnen van onze geloofwaardigheid", klinkt het nog. NPR-journalisten en de verschillende zenders van het netwerk kunnen zelf beslissen of ze actief blijven op de sociaalnetwerksite.

BBC

Twitter had ook de Britse openbare omroep BBC het label van "door de overheid gefinancierd medium" gegeven. Twitter-topman Elon Musk heeft woensdagmorgen in een interview met BBC wel aangegeven dat hij bereid is om dit aan te passen. Maar woensdagavond wordt BBC door de microblogsite wel nog altijd een "door de overheid gefinancierd medium" genoemd.

