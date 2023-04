Amerikaans bedrijf bouwt AI die oorlog kan voeren: “ik detecteer vijandige troepen, wil je aanvallen?”

“Artificiële intelligentie heeft via een satelliet vijandelijke troepen gedetecteerd”, het systeem dat Palantir ontwikkelt, ontdekt dat bij de grens troepen van de vijand zijn opgesteld. De militair die het systeem bedient vraagt vervolgens om meer informatie en krijgt een gedetailleerd overzicht van waar de tegenpartij zich bevindt.

Volledig scherm De operator vraagt bijkomende details en krijgt een overzicht van de troepen. © Palantir

Uiteindelijk geeft de software ook een overzicht van de formatie van de vijandelijke posities én probeert het in te schatten of het om een aanvalsklare opstelling gaat. De militair die het systeem bedient, kan gewoon vragen stellen, net zoals bij het razendpopulaire ChatGPT. Denk aan:“Om welke units gaat het? Hoe lang staan ze daar al?”

Drones sturen

Wat Palantir bouwt is artificiële intelligentie die informatie uit allerlei belangrijke bronnen samenbrengt én op een gemakkelijke manier doorzoekbaar maakt. Denk maar aan miljoenen foto’s van satellieten die heel de tijd de aarde in beeld brengen. Of gegevens doorgestuurd door troepen vanop het veld. Het gebruikt een variant op ChatGPT om op een natuurlijke manier vragen te kunnen stellen over die informatie. Denk aan “hoeveel gevechtsvliegtuigen heeft Syrië op dit moment in de lucht?”

Maar het gaat verder dan dat: de AI weet ook welke vriendschappelijke systemen in de buurt zijn. Denk maar aan drones van de Amerikanen die vervolgens de lucht ingestuurd worden om gedetailleerde beelden te maken van de vijandige eenheden. Daarom vraagt de operator in een demovideo om “een MQ 9-reaper drone naar het gebied te sturen om betere beelden te maken.”

Volledig scherm Het systeem kan zelf de opdracht geven om een MQ-9 drone naar het gebied te sturen. © rv

Tanks aanvallen

In het voorbeeld dat Palantir geeft, ontdekt de drone een Russische tank. In plaats van overleg te plegen en dan te beslissen wat de beste opties zijn om in te grijpen, vraagt de operator aan de AI om drie mogelijke scenario’s te verzinnen om in te grijpen. In de toekomst die Palantir beoogt, gaat de integratie van deze software in oorlogssituaties dus vrij ver: een AI die zélf strategieën klaarmaakt.

Volledig scherm De drone maakt foto's van een T-80-tank en stuurt die door naar het AI-systeem. © HLN

Het systeem geeft vervolgens een aantal mogelijkheden. Het houdt daarbij rekening met welke eenheden dichtbij zijn, voldoende brandstof hebben om tot bij het doelwit te geraken én genoeg munitie hebben om dat uiteindelijk uit te schakelen. Kiest de operator een scenario, dan kan die daar een samenvatting van laten maken en dat laten uitvoeren.

“Top secret”

Eén van de problemen die je bij AI hebt is dat het niet altijd duidelijk is waar het informatie haalt. Bij ChatGPT wordt dat zelfs helemaal niet meegegeven. De robot verzint soms zelfs iets om toch een geloofwaardig antwoord te geven waardoor teksten volledig onbetrouwbaar zijn. Zeker voor het leger is dat uiteraard uit den boze. In dit systeem kan een militair die het gebruikt daarom stap voor stap terugkijken naar waar AIP beslissingen en conclusies op baseert.

Volledig scherm ChatGPT vertelt soms onwaarheden, hallucineren heet dat. In een militaire context mag dat uiteraard niet. © Photo News

Bijkomend probleem is dat de AI toegang krijgt tot ‘top secret’ informatie, soms hele databases met bijvoorbeeld namen van militairen of hun medische geschiedenis. Die mag niet zomaar gedeeld worden met bepaalde gebruikers. Een militair laag in rang mag bijvoorbeeld van bepaalde eenheden op het veld niet weten waar ze zich bevinden en of ze gewond zijn. Ook daar zegt Palantir aan te denken, zo krijgt élke bron een classificatie mee - denk aan het klassieke ‘top secret’ - om te vermijden dat informatie in de handen komt van iemand die niet bevoegd is.

Oorlog wordt computerspel

Bij de invasie van Oekraïne door Rusland gebruiken Oekraïense militairen al een systeem dat informatie over het slagveld op een behapbare en makkelijk doorzoekbare manier voorstelt: Delta. We hadden onder andere daarover een gesprek met cyberstrijder Nikita Knysj. Hij vertelde ons hoe belangrijk zoiets in een moderne oorlog is én hoe zelfs bejaarden met hun smartphone foto’s doorsturen die worden gebruikt.

Volledig scherm Het 'Delta'-systeem voorziet onder andere troepen van de nodige informatie in Oekraïne. © Aerorozvidka

Het lijkt er op dat de AI van Palantir voortbouwt op de ervaring die in Oekraïne wordt opgedaan. Het maakt van oorlog wel méér en méér een soort computerspel, waarbij militairen met een scherm en toetsenbord en ver weg van het slagveld beslissingen nemen alsof ze met virtuele wapens strijden. De beslissingen worden uiteindelijk uiteraard wel nog geverifiëerd door een mens van vlees en bloed. Maar dat soort oorlogvoeren op een afstand is niet zonder gevaar. Het zorgt er voor dat ook het doden van de tegenstander niet ‘echt’ aanvoelt voor de militair die niet ter plekke is.

Niet onbesproken

Volledig scherm Miljardair Peter Thiel. © REUTERS

Voor hun systeem gebruikt Palantir verschillende ‘openbron’ Large language models. Dat zijn gelijkaardige systemen als ChatGPT, wat toch regelmatig onder vuur ligt omdat het vreemde teksten maakt of gewoon liegt. Dat doet de wenkbrauwen in sommige militaire middens al fronsen. Maar het bedrijf zelf is ook niet onbesproken. Het werd opgericht door miljardair Peter Thiel en heeft gewerkt voor onder andere de Amerikaanse inlichtingendienst NSA. Thiel zelf heeft fortuin gemaakt met de oprichting van PayPal. Een deel van het geld voor Palantir komt trouwens van de CIA.

