All-in contract versus aparte formules: zo bespaar je jaarlijks 150 euro op je telecomfactuur

MijntelcoHeel wat consumenten houden vast aan de klassieke formule voor telecomdiensten en kiezen daarom voor een all-in bundel met televisie, internet én (mobiele) telefonie. Maar is dat wel de goedkoopste optie? Of ga je beter voor aparte diensten bij verschillende providers? Dat hangt af van waar je noden en eisen liggen, zo blijkt uit onze vergelijking. Mijntelco.be maakt de rekening.

Ook aandacht voor het praktische

De keuze voor een telecombundel is niet altijd ingegeven door de prijs. Want, toegegeven, zo’n bundel heeft zijn voordelen: al je diensten zitten immers bij één operator, waarlangs alle communicatie en facturatie gebeurt. Zo kan je makkelijk het overzicht bewaren en weet je precies hoeveel je betaalt.

Wat je jaarlijkse factuur bedraagt, hangt natuurlijk af van de provider waarbij je klant bent. Voor een all-in bundel met televisie, internet en (mobiele) telefonie, heb je keuze uit vier operatoren: Telenet, Orange, Proximus en Scarlet, de lowcostdochter van Proximus.

We gaan, naar aanleiding van September Geldmaand, op zoek naar het goedkoopste all-in abonnement voor een doorsnee gezin van vier personen met een gemiddeld telecomverbruik. Daaronder verstaan we: tv via decoder, internet aan een minimumsnelheid van 100 Mbps en een mobiel abonnement met minstens 5 GB mobiele data.



De goedkoopste, mits beperkingen

Vandaag biedt Scarlet het voordeligste all-in abonnement aan, Trio Mobile, voor 50 euro per maand, oftewel 600 euro per jaar. Maar het aantal tv-zenders is daarbij beperkt en de internetsnelheid bedraagt slechts 70 Mbps, niet genoeg voor kinderen die online gamen en ’s avonds op TikTok scrollen.

Daardoor voldoet Scarlet niet aan de voorwaarden voor onze vergelijking. Toch is het goed om te weten dat deze operator goedkope abonnementen aanbiedt voor wie geen hoge eisen stelt aan zijn telecomabonnement.

De goedkoopste, zonder beperkingen

Kijken we verder, dan blijkt Easy Internet van Telenet de voordeligste all-in formule. Je betaalt 80,47 euro per maand, of 965,64 euro per jaar. Daarvoor kijk je naar alle tv-zenders via decoder en surf je aan een maximale internetsnelheid van 150 Mbps. Het downloadvolume bedraagt 150 GB per maand. Bellen doe je onbeperkt. Om mobiel te surfen, beschik je over een datavolume van 5 GB.

Tip: Verschillende providers zwaaien nu met tijdelijke kortingen, waardoor je op korte termijn goedkopere opties vindt dan diegene die in dit artikel vernoemd worden. Maak echter altijd de afweging op lange termijn om een volledig beeld te krijgen. Een overzicht van deze kortingen krijg je via de vergelijker van Mijntelco.be.

Besparen door aparte diensten?

Ga je op zoek naar een apart tv-abonnement? Succes daarmee: dat is namelijk nergens op de markt te vinden. Je bent steeds genoodzaakt internet én televisie samen te nemen... En voor die combinatie blijkt Telenet met Easy Internet de goedkoopste formule. Voor dat abonnement - zonder mobiele telefonie - betaal je 64,47 euro per maand, ofwel 773,64 euro per jaar. Het aanbod qua internet en tv is hetzelfde als bij de all-in formule.

Dan rest ons de vraag: hoe sterk kunnen we onze jaarlijkse factuur drukken door elders een mobiel abonnement af te sluiten met een onbeperkt aantal belminuten en minstens 5 GB mobiele data? Antwoord: Youfone biedt een vergelijkbaar abonnement aan voor 12 euro per maand. Voor mobiele telefonie betaal je zo 144 euro per jaar. Alles samen kan je dus een jaarlijkse besparing van 48 euro realiseren.

Nog meer snoeien in je kosten?

Beschik je over een smart-tv en kijk je slechts naar een handvol zenders? Dan kan je ook voor een beperkt televisieabonnement kiezen, waarbij je televisie kijkt naar een gelimiteerd aantal zenders via de app van je provider. Hiervoor vinden we de beste prijs zonder korting bij Orange. Voor Home Internet betaal je er 56 euro per maand, oftewel 672 euro per jaar. Hierbij is internet inbegrepen, onbeperkt en aan een maximumsnelheid van 150 Mbps.



Conclusie

Kortom: dankzij het mobiele abonnement met een onbeperkt aantal belminuten bij Youfone, en het internet- en tv-abonnement met een beperkt aantal zenders bij Orange, betaal je alles samen 816 euro per jaar. Dat is 149,64 euro minder dan de jaarprijs voor Easy Internet, de all-in formule van Telenet.



Regelmatig operatoren en formules naast elkaar leggen blijft de boodschap: via de onderstaande kader van Mijntelco.be vind je snel en eenvoudig de voordeligste oplossing voor jouw telecomnoden.

Dit artikel is je aangeboden door onze partner Mijntelco.be.

Mijntelco.be is een onafhankelijke telecomvergelijker van internet, mobiele telefonie, televisie en vaste lijn.